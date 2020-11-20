Экс-депутат Исхак Масалиев считает, что одна из причин появления проекта новой Конституции — это продление полномочий Жогорку Кенеша шестого созыва.

Такое заявление Масалиев сделал 20 ноября на гражданском форуме «Граждане против узурпации власти», где присутствовали политики, депутаты и гражданские активисты.

«Как налогоплательщик, я не хочу содержать этот состав [парламента] еще полгода, почему меня никто не спрашивает? Я ведь избиратель. Единственное требование, нужно обратится в Конституционную палату с просьбой ускорить рассмотрения хадотайства о признании неконституционным закона о продления полномочий», — сказал экс-депутат.

Масалиев также добавил, что во время протестов 5-6 октября от граждан не было требований о продлении полномочий парламента и конституционной реформе.

«Говорили об отмене итогов голосования, назначить новые выборы и снизить порог», — добавил Масалиев.

Другие участники форума также выступили против проекта новой Конституции, в том числе бывшая глава государства Роза Отунбаева. Тем временем продвигающий и популяризирующий проект новой Конституции Садыр Жапаров пообещал раскрыть «главного врага» конституционной реформы.

Проект новой Конституции предусматривает расширение полномочий президента, делая премьера номинальным чиновником, который не может ничего решать, но будет нести ответственность. Полномочия парламента тоже урезаются и власть концентрируется в руках главы государства. Некоторые статьи проекта противоречат друг-другу, в частности те, что касаются свободы слова.

Есть у проекта и сторонники. Певец Бек Борбиев заявил, что не читал текст предлагаемой Конституции, но поддерживает ее. А депутат Бакыт Торобаев заявил, что готов поддержать проект, если в нем расширят полномочия депутатов.

Заммуфтия Кадыр Маликов предложил добавить в проект упоминание Творца и часть о защите прав верующих, а бывший адвокат Садыра Жапарова Акин Токталиев решил, что из текста Конституции стоило бы убрать упоминание о светскости государства.