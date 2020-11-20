Государственная служба исполнения наказаний (ГСИН) сообщила о помиловании 230 заключенных. Вместе с этим сокращены сроки наказаний у 38 осужденных.

По информации ГСИН, указ о помиловании подписал Садыр Жапаров, пока был на посту и.о. президента Кыргызстана.

Всего в Секретариат по вопросам помилования поступило более 1 800 обращений о помиловании.

«Работы в данном направлении продолжаются, в скором времени ожидаем решения по остальным ходатайствам», — сообщили в ГСИН.

За время на посту и.о. президента Садыр Жапаров успел сделать ряд кадровых перестановок, назначив на высокие посты своих соратников и однопартийцев.

Кроме этого, перед тем как сложить полномочия и.о., Жапаров подписал изменения в закон о выборах, уменьшив денежный залог для партий, проходной порог в парламент до 3% и ликвидировал форму №2 для голосования.