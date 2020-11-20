Садыр Жапаров 19 ноября на своей странице в фейсбуке* опубликовал фотографию, сделанную на фоне штандарта в кабинете президента в госрезиденции «Ала-Арча».
*Фотография была опубликована в фейсбук аккаунте от лица Садыра Жапарова. СМИ ссылаются на него, как на официальную публикацию чиновника, но верификации страницы до сих пор нет. Пресс-секретарь Жапарова — Дастан Дуйшекеев — сообщил СМИ, что у Жапарова в соцсетях только один официальный аккаунт, но не сообщил какой именно.
Публикация вызвала возмущение среди пользователей соцсетей. Они писали, что Жапаров, сложив с себя полномочия и.о. главы государства не может иметь штандарт и проживать в госрезиденции.
«Рядовой гражданин по имени Садыр Жапаров носит с собой штандарт президента Кыргызской Республики. Он должен был передать его исполняющему обязанности главы государства Таланту Мамытову. Но в кабинете последнего его нет», — написал интернет-пользователь Марат Тагаев.
Руководитель информационного отдела президента Нургазы Анаркулов заявил в интервью 24.kg, что у Садыра Жапарова есть все основания проживать в государственной резиденции.
По его словам, Жапаров только временно приостановил полномочия главы правительства и он всё ещё остается премьер-министром.
«Поэтому у него есть все основания жить в государственной резиденции. Но отмечу, он только имеет право временно там проживать. Продукты, служебный транспорт, связь и все необходимое он обеспечивает себе сам», — сказал Анаркулов.
Садыр Жапаров 14 ноября сложил с себя полномочия и.о. президента и премьера для участия в выборах главы государства.
Пока Жапаров баллотируется, обязанности и.о президента исполняет его соратник, спикер парламента Талант Мамытов, а обязанности премьера — вице-премьер Артем Новиков.