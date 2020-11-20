Садыр Жапаров 19 ноября на своей странице в фейсбуке* опубликовал фотографию, сделанную на фоне штандарта в кабинете президента в госрезиденции «Ала-Арча».

Урматтуу Кыргызстандыктар! Мамлекетибиздин жана мамлекеттүүлүгүбүздүн тагдырын чечүүчү учур келип жетти. “Биз... Опубликовано Садыром Жапаровым Четверг, 19 ноября 2020 г.

*Фотография была опубликована в фейсбук аккаунте от лица Садыра Жапарова. СМИ ссылаются на него, как на официальную публикацию чиновника, но верификации страницы до сих пор нет. Пресс-секретарь Жапарова — Дастан Дуйшекеев — сообщил СМИ, что у Жапарова в соцсетях только один официальный аккаунт, но не сообщил какой именно.

Публикация вызвала возмущение среди пользователей соцсетей. Они писали, что Жапаров, сложив с себя полномочия и.о. главы государства не может иметь штандарт и проживать в госрезиденции.

Садыр Жапаров аттуу катардагы жаран Кыргыз Республикасынын Президентинин желегин өзү менен кошо көтөрүп жүргөн жокпу?... Опубликовано Маратом Тагаевым Четверг, 19 ноября 2020 г.

«Рядовой гражданин по имени Садыр Жапаров носит с собой штандарт президента Кыргызской Республики. Он должен был передать его исполняющему обязанности главы государства Таланту Мамытову. Но в кабинете последнего его нет», — написал интернет-пользователь Марат Тагаев.

Руководитель информационного отдела президента Нургазы Анаркулов заявил в интервью 24.kg, что у Садыра Жапарова есть все основания проживать в государственной резиденции.

По его словам, Жапаров только временно приостановил полномочия главы правительства и он всё ещё остается премьер-министром.

«Поэтому у него есть все основания жить в государственной резиденции. Но отмечу, он только имеет право временно там проживать. Продукты, служебный транспорт, связь и все необходимое он обеспечивает себе сам», — сказал Анаркулов.

Садыр Жапаров 14 ноября сложил с себя полномочия и.о. президента и премьера для участия в выборах главы государства.

Пока Жапаров баллотируется, обязанности и.о президента исполняет его соратник, спикер парламента Талант Мамытов, а обязанности премьера — вице-премьер Артем Новиков.