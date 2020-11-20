Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев ответил на вопросы кыргызстанцев в прямом эфире. В частности, он затронул протесты в начале октября, судебные процессы по кой-ташским событиям, а также ответственность экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Жоошев считает, что бывших глав МВД и ГКНБ Кашгара Джунушалиева и Орозбека Опумбаева нужно привлечь к ответственности за смерть Умутбека Алтынбек уулу и увечья других кыргызстанцев во время событий 5-6 октября. По мнению адвоката, есть вероятность того, что Жээнбеков тоже был виновен в этом преступлении.

«Если бы он сказал: «Все, я ухожу», ничего бы не было. Три года он просрал, занимался политическими гонениями. Дал бы команду, как главнокомандующий: «Отставить, всех назад, я ухожу», этого всего бы не было», — сказал Жоошев.

По его словам, Жээнбекова нужно хотя бы вызвать на допрос. Для этого генпрокурор Курманкул Зулушев должен подготовить документы, направить их в парламент и снять неприкосновенность с экс-президента.

«Надо снять неприкосновенность с Сооронбая Жээнбекова и провести расследование. Не надо содержать его в госрезиденции, кормить, стричь. Единственное достижение Жээнбекова за три года — прическа и зубы, как у голливудских звезд», — считает адвокат Атамбаева.

По мнению Жоошева, в госрезиденции должны «отдыхать» и пользоваться другими привилегиями только те, кто «прекрасно» правил весь срок, а затем мирно передал власть, но не Жээнбеков. Адвокат считает, что экс-президент сам должен отказаться от всех привилегий экс-президента и предстать перед журналистами, если у него есть «чувство стыда».

«Когда дело Батукаева было высосано из пальца, Алмазбек Атамбаев сразу заявил, что ответит перед журналистами на любые вопросы. Сможет ли сегодня Жээнбеков сказать то же самое? Почему и что произошло 5-6, 9 октября, что произошло во время Кой-Ташских событий? Сможет он дать пресс-конференцию? Не сможет, у него духа не хватит», — считает Жоошев.

Что еще расследовать?

Кроме октябрьских волнений, адвокат перечислил еще несколько фактов, по которым экс-президента можно привлечь к ответственности. Среди них превышение избирательного фонда во время президентской гонки в 2017 году, Кой-Ташские события, прослушка встреч Атамбаева и Сергея Слесарева в СИЗО ГКНБ.

Также Жоошев предложил рассмотреть «чёрный июль», когда во время вспышки заражений коронавирусом «из-за халатности» чиновников люди умирали «пачками».

«Пусть генпрокуратура и органы следствия расследуют, допрашивают, устанавливают обстоятельства, кто виноват, кто прав. И пусть в итоге в отношении Сооронбая Жээнбекова пройдет открытый суд с соблюдением всех требований закона», — предлагает адвокат.

Юрист 18 ноября обратился в генпрокуратуру с заявлением по факту прослушки в СИЗО ГКНБ. Он попросил провести расследование и привлечь к ответственности виновных чиновников по статье «Злоупотребление должностным положением».

По словам адвоката, он получил видео-запись разговора Атамбаева и Слесарева от гражданина, который нашел диск с записью в кабинете Сооронбая Жээбекова во время протестов 5-6 октября.

Жоошев отметил, что если будет доказано, что Жээнбеков заказал прослушку в комнате встреч Атамбаева с адвокатами, то ему грозит до 10 лет лишения свободы, но для этого «нужна политическая воля».