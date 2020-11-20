Центральная избирательная комиссия по данным на 19 ноября вернула документы 12 кандидатам на должность президента. Таким образом, из 65 кандидатов на данный момент осталось только 51.

Рабочая группа ЦИК предложила вернуть документы Нурлану Мотуеву, Бектуру Асанову и Кубанычбеку Кадырову из-за наличия непогашенной судимости.

Кроме того, Анар Зарипова, Куттуумидин Базаркулов, Анаркуль Араева, Тынчтык Акжолтоев, Юлия Лилиенталь, Чингиз Капаров, Жеенбек Искендеров, Елена Клипачева и Султан Аджиматов также получат документы обратно из-за того, что не предоставили сертификат о знании государственного языка.

Член ЦИК Акылбек Сариев предложил также вернуть документы еще одному кандидату Мирлану Калыбекову из-за позднего представления сертификата, но оно не прошло.

Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Позже трое — Бакыт Бакетаев, Жыпаркул Тургуналиев и Карагач Исмаилова — отозвали свои заявления.

Кто такой Нурлан Мотуев

Центральная избирательная комиссия 6 ноября сообщила, что бывший депутат Нурлан Мотуев подал заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента. Он баллотируется как самовыдвиженец.

В 2016 году Нурлана Мотуева задержали за призывы экстремистского характера, которые он высказывал, выступая на форуме лидеров «Народного парламента». Он был задержан за за свое высказывание «Жить, как моджахеды ИГИЛ». После задержания сотрудниками ГКНБ Мотуев вызвал на бой начальника колонии.

Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии-поселении за публичные призывы к терроризму и возбуждению национальной и межрегиональной вражды.

Мотуев — филолог и дипломат по образованию — прославился своими шумными акциями в 2005 году, когда вскоре после мартовской революции он захватил угольные разрезы в Нарынской области, заявив, что они являются «собственностью народа».

После нескольких месяцев фактического контроля над ними, Мотуев был арестован весной 2006 года, спустя полгода ему было предъявлено обвинение по 14 эпизодам преступных деяний, в том числе в хищении угля на сумму более 32 млн сомов.

После освобождения под подписку о невыезде Мотуев в 2009 году выдвигался в президенты Кыргызстана, получив 21 724 голоса (0,93 %). В 2014 году он выдвигал свою кандидатуру на пост омбудсмена Кыргызстана.

Так же Мотуев был генеральным директором компании «Азамат Компани», председателем Народно-патриотического движения Кыргызстана и главой Союза истинных мусульман, и имел прозвище «Угольный король».

Выборы 2021

Центральная избирательная комиссия назначила выборы президента на 10 января 2021 года.

По Конституции, досрочные выборы в президенты должны провести в трехмесячный срок после отставки главы государства. Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента 15 октября 2020 года, следовательно этот срок истекает 16 января 2021 года.