20 ноября в Бишкеке прошёл экстренный гражданский форум «Граждане против узурпации власти». На встрече присутствовали чиновники и представители гражданского общества, которые обсудили проект новой Конституции.

Собравшиеся представители некоторых политобъединений, кандидатов в президенты и гражданского общества призвали кыргызстанцев объедениться против поправок в Конституцию. Они считают, что Садыр Жапаров и другие инициаторы законопроекта предлагают поправки, которые столкнут страну в водоворот бунта и хаоса.

Необъятные полномочия президента

Представители считают, что главным смыслом предлагаемых конституционных поправок является стремление передать неограниченную власть в руки одного человека.

«Таких необъятных полномочий не было ни у одного из предыдущих президентов. Всенародность избрания законодательной ветви власти — Жогорку Кенеша — в этих условиях будет полностью бессмысленна, поскольку парламент ничего не будет решать», — сообщается в обращении.

Гражданское общество и другие представители считают, что в Кыргызстане годами ограничивалась законодательная власть. По их словам, вся вина за неэффективное и коррумпированное правление в стране всё чаще перекладывалась на парламент.

«Так его сделали «чимкириком». Таким образом, достигалась фактическая концентрация власти в одних руках — президента — чей иммунитет всегда был непоколебим, а импичмент нереализуем. Не оправдывая «чимкириков», защитим сам институт парламента как законодательную ветвь власти. Наш исторический опыт свидетельствуют, что такая «сверхконцентрация» власти неизбежно столкнёт страну в водоворот бунта и хаоса», — написано в обращении представителей.

Эксперты и Венецианская комиссия тоже против вносимых поправок

Представители напомнили, что против поправок в главный закон страны уже выступила Венецианская комиссия, политологи и эксперты.

«Они предостерегают, что внесение изменений в Конституцию не являются юридической формальностью, а будет влиять на фундаментальные политические процессы. Для обеспечения конституционной и политической стабильности любые поправки в Конституцию должны вноситься только при строгом соблюдении процедур, предусмотренных в самой Конституции и при широком консенсусе», — отмечается в обращении.

Представители также просят судей Конституционной палаты рассмотреть обращение партии «Реформа» и вынести решение и строгом соответствии с заключением Венецианской комиссии.

«​Мы заявляем, что VI созыв ЖК, принимавший закон о референдуме по поправкам в Конституцию в 2016 году в сторону усиления парламентской формы правления, не имеет не только юридического, но и исторического права проводить новую конституционную реформу с диаметрально противоположной целью – возвращение президентской формы правления», — считают представители.

Депутаты отзывают подписи на документе

Представители напомнили, что некоторые депутаты, которые числятся авторами законопроекта, выступили с заявлением, что не читали или не ставили подпись на документе.

«Депутат Эмиль Токтошев заявил, что не поддерживал проект ещё до его публикации в связи с несогласием замены парламентской формы правления на президентскую, но его имя было использовано в качестве инициатора. На следующий же день после сделанного им заявления, он был вызван на допрос в МВД, что является давлением со стороны действующей власти», — сообщили представители.

По их словам, такому же давлению и вызову на допрос подверглись ещё ряд депутатов, которые отказались поддержать проект новой Конституции.

«Мы выражаем поддержку ответственным депутатам, и приветствуем отзыв подписей рядом депутатов. Призываем присоединиться к этой инициативе всех остальных парламентариев, чьи имена были использованы. Изменение Конституции для усиления авторитарности президента никогда не улучшат жизни граждан и всего народа», — сообщили представители.

Они отметили, что с момента отзыва подписей даже одного депутата, законодательная инициатива лишается юридической силы и не подлежит рассмотрению.

«Замена подписей другими депутатами заведомо не правомочна и должна расценивается как фальсификация. […] Мы призываем всех граждан страны помнить уроки 30-летней истории независимости нашего государства, объединиться в защиту наших верховенства закона, прав и свобод, демократических завоеваний и остановить реваншистский возврат в бакиевские времена», — сказано в обращении представителей.

Проект новой Конституции

80 депутатов парламента 17 ноября вынесли на общественное обсуждение проект новой Конституции. Референдум по нему предлагается провести в день досрочных президентских выборов 10 января 2021 года.

Инициатором поправок в главный закон страны был кандидат в президенты Садыр Жапаров. Уже после того, как он впервые описал, какие изменения хочет видеть в Конституции, юристы заявили, что это не поправки, а подмена Конституции. Кроме того, шестой созыв парламента не обладает полномочиями инициировать такие серьезные законопроекты.

Проект новой Конституции имеет в себе размытые определения — вроде слова «нравственность» — и наделяет главу государства еще большими возможностями. Так, например, предложено ввести «народный курултай», который будет созывать президент. Решения курултая «рекомендательные» — но он сможет предлагать увольнять членов правительства.

В руках президента будет не только курултай, он сможет вести заседания кабмина и назначать министров и руководителей многочисленных госкомитетов. Глава государства получит возможность править два срока подряд. А еще он сможет инициировать законопроекты.

Кроме того, в предлагаемых поправках уже рассмотрели угрозу правам человека и попытку давления и цензурирования СМИ.

Фото на главной: АКИpress.