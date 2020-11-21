Депутат парламента и член Конституционного совещания Акылбек Жапаров, который еще недавно был советником Садыра Жапарова, рассказал, кто же разработал проект новой Конституции, в которой значительно увеличиваются полномочия президента.

«Его разработали администрация президента, министерство юстиции и правительство. Но ранее Садыр Нуркожоевич высказал свои предложения, которые были отражены в этой Конституции. Речь о том, чтобы во главе правительства стоял президент, судебная власть была независимой, число депутатов было 90, из которых 35 избираются по одномандатной системе, а остальные 55 — по партийной», — сказал Жапаров.

Ранее о том, что к проекту в котором максимально увеличены полномочия президента причастен Садыр Жапаров, сообщал депутат Канат Исаев — он выступил против поправок. Среди противников проекта новой Конституции юристы, специалисты права, такие депутаты, как «отец Конституции» Омурбек Текебаев, Дастан Бекешев, Каныбек Иманалиев. Против проекта и бывшая глава государства Роза Отунбаева.

Пресс-служба и.о. президента заявила, что скоро расскажет, кто же был автором проекта, об этом говорил и Садыр Жапаров, пообещавший также раскрыть имя главного врага продвигаемого им варианта Конституции.

Из 80 депутатов, якобы автором проекта, многие стали отзывать свои подписи, говорить, что не видели этот документ до его публикации или не читали его, когда подписывали. Указанный автором в самом документе юрист Бектур Зулпиев также утверждал, что не писал этот проект.

Есть у проекта и сторонники — депутаты, баллотировавшиеся от партий «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик» и «Кыргызстан». Певец Бек Борбиев заявил, что не читал текст предлагаемой Конституции, но поддерживает ее. А депутат Бакыт Торобаев заявил, что готов поддержать проект, если в нем расширят полномочия депутатов.

Заммуфтия Кадыр Маликов предложил добавить в проект упоминание Творца и часть о защите прав верующих, а бывший адвокат Садыра Жапарова Акин Токталиев решил, что из текста Конституции стоило бы убрать упоминание о светскости государства.

Какие полномочия может получить президент?

В проекте прописано, что он возглавит исполнительную власть страны и будет определять основные направления внутренней и внешней политики государства, а также «обеспечивать единство и преемственность государственной власти». Он сможет назначать премьер-министра и его заместителей, министров и председателей госкомитетов с согласия Жогорку Кенеша, а также принимает их прошения об отставке. Он также может освободить их от должностей по собственной инициативе или по предложению Народного Курултая.

Президент также сможет назначать и освобождать от должности руководителей иных органов исполнительной власти и глав местных госадминистраций. Он также сможет внести в парламент своего кандидата на должность председателя Национального банка. Президент сможет сам образовать Совбез, а также Службу государственной охраны и Национальную гвардию. Кроме того, ему подчинялся силовой блок государства.

Президент наделяется правом не только подписывать и обнародовать, но и вносить законопроекты. Теперь он вместе с правительством решает, является ли законопроект неотложным, чтобы рассмотреть его во внеочередном порядке.

Президент избирается на 5 лет и может быть у власти два срока подряд. При этом, согласно кыргызоязычной версии изменений, «одно и то же лицо не может быть избрано президентом на два срока». По закону, в Кыргызстане документы на кыргызском языке считаются оригиналом.

Предлагается ввести новый орган – Народный Курултай, который будет являться «высшим совещательным, консультативным и координирующим органом». Право созыва Курултая принадлежит президенту.