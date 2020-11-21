В Академии наук 21 ноября прошло второе заседание Конституционного совещания.

Члены конституционного совещания разделились на три секции. В первой секции члены КС обсуждали основы конституционного строя и местного самоуправления. Во второй — права, свободы и обязанности человека и гражданина, а в третьей — органы государственной власти.

Работа Конституционного совещания должна была начаться в 10 утра. Однако в первый час работы члены КС были больше заинтересованы регламентом, рабочими часами и просили теплые кабинеты для совещаний.

Первая секция

В первой секции члены КС пришли к общему мнению о том, что курултай должен быть в Конституции. Однако вопрос о том, должен ли курултай принимать решения, вызвал споры.

Депутат парламента Кенжебек Бокоев отметил, что необходимо прописать в основном законе функции курултая.

«Чем будет заниматься курултай, как его будут избирать или это будут делегаты из представителей общественности, сколько раз в год будет собираться. Кроме того, необходимо убрать пункт о том, что курултай координирующий орган. Он должен быть рекомендательно-консультативным», — сказал депутат.

Замдиректора Союза местных самоуправлений Бектурган Орозбаев заявил, что не верит в то, что создав курултай, ситуация в стране изменится, так как в него войдут те же люди, что и раньше.

«Нужно усилить контрольную функцию Жогорку Кенеша», — считает он.

Он также предложил собрать и рассмотреть предложения по Конституции, касающиеся местного самоуправления, с местных кенешей по всей стране.

«Мне каждый день звонят, пишут с местных кенешей, хотят войти в состав КС, внести свои предложения. Давайте соберем эти предложения и рассмотрим, чтобы завтра мы могли сказать, что голос 453 айыл окмоту был услышан», — сказал Орозбаев.

Член первой секции, бывший директор Департамента экономики и инвестиций при мэрии Бишкека, Медер Алиев попросил членов КС быть открытыми к СМИ и обществу. По его мнению, Конституция 2010 года не оправдала себя.

«Если первый муж женщины пьет, играет в азартные игры, не работает еще и бьет — она не обязана всю жизнь жить с ним. Жизнь одна. То же самое и Конституцией — не оправдала доверие народа, значит ее нужно менять», — сказал Алиев.

Остальные члены секции его поддержали.

Вторая секция

Заседание во второй секции закончилось быстро. Члены КС потребовали пригласить авторов новой Конституции.

«Раздел прав человека и обязанностей полностью изменен, некоторые пункты убраны. Я предлагаю пригласить тех, кто это писал, чтобы они нам обосновали причину изменений и сокращений», — сказал бывший омбудсмен Турсунбек Акун.

Также он предложил оставить без изменений оригинальную главу о правах и свободах человека.

Независимый эксперт Гульмира Маматкеримова отметила, что когда вносят поправки в какой-то закон, сначала идет анализ.

«Например, поправки в Уголовный кодекс делают после криминологических исследований. В данном случае в действующей Конституции раздел прав человека хорошо прописан и признан солидными международными организациями. И когда его необоснованно меняют, это непонятно. Поэтому мы просим провести концептуальное обсуждение, почему внесли изменения. Нам нужны факты, анализ, что плохо было в действующей Конституции, а потом мы перейдем к обсуждению изменений», — сказала она.

Она добавила, что изменения не делают произвольно только потому, что какой-то целевой группе это не нравится.

«Мы должны связаться с разработчиком. Он должен объяснить и обосновать, почему внес те или иные изменения», — заключила эксперт.

Члены секции поддержали ее. Председатель секции Нурлан Шерипов сообщил, что указанное предложение обсудят в понедельник на пленарном совещании КС, и завершил заседание.

Третья секция

Председатель третьей секции Болот Токтобаев рассказал, что это был их первый рабочий день, и после обсуждения регламента и процедур, они приступили к рассмотрению статей по госвласти, в частности статьи 56, касающейся деятельности президента.

Члены третьей секции обсудили сроки президентства. 11 человек проголосовали за то, чтобы президент избирался только на один срок, а три человека против.

После бурных дискуссий, председатель секции предложил принять решение по этому вопросу в понедельник.

«В целом мы приняли 56 статью. Дальше обсудим процедуры, выборы, сроки и так далее. Я думаю будет легче, потому как мы определили основные принципы деятельности главы государства. Это только начало. В понедельник мы продолжим работу над этим», — сказал Токтобаев.

Конституционное совещание

20 ноября и.о. главы государства Талант Мамытов подписал указ об образовании Конституционного совещания.В состав органа включено около 90 человек. среди которых есть действующие парламентарии.

На создание совещания отреагировал депутат Дастан Бекешев. В своем телеграм-канале он пояснил, что Конституционное совещание образовывают постановлением парламента, а не указом и.о. президента.

«Указ президента здесь не правильный, президент не может вносить законы в парламент», — пояснил он.

Экс-спикер Абдыганы Эркебаев отметил, что состав КС непрофессиональный, так как там крайне мало юристов-специалистов по конституционному праву.

«Список совещания появился сразу после того, как и.о. президента Талант Мамытов подписал указ о создании комиссии. Возможно. все это было спланировано. Такие вещи требуют серьезную подготовку, консультацию влиятельный политиков. практиков и юристов по конституционному праву. Вызывает удивление то, что в составе КС крайне мало представителей конституционного права и практиков», — сказал он.

Экс-депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов заявил, что Конституционно совещание заняло соглашательскую позицию.

«Они могут предложить какие-то “косметические” предложения, а серьезной критики я не вижу», — сказал он. По его мнению, в состав КС пригласили только тех, кто проявил лояльность, а критиков нет.

Ханституция

Конституционная реформа в стране активно поддерживается Садыром Жапаровым. Он оправдывал перенос выборов в парламент на неизвестный срок «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же считали, что он нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция». Ряд депутатов, что значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявил, что не видел документ и не участвовал в его разработке.

Многие политики называют новую Конституцию откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, и даже в средневековье — они опасаются за свободу народа, если ее введут. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции республику перестанут признавать в мире и оказывать ей помощь.

Другие политики считают, что Жапаров стал жертвой юристов. При этом президентская форма правления, народный курултай как главный орган страны (правда, подотчетный президенту) в документе, как и ряд других идей, уже мелькали в выступлениях Жапарова после освобождения.

Депутат Канат Исаев в открытую заявил, что автор проекта Садыр Жапаров, но в в официальном списке творцов проекта Конституции его фамилии нет.