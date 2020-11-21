Пресс-секретарь и.о. президента Галина Байтерек прокомментировала указ о помиловании, подписанный Садыром Жапаровым, пока тот исполнял обязанности президента.

«Были рассмотрены более двух тысяч обращений о помиловании. По итогам издан Указ президента, согласно которому помилованы более 200 граждан. Это лица, совершившие преступления небольшой тяжести. Кроме того, среди помилованных есть женщины, несовершеннолетние и тяжелобольные граждане», — сообщила она. По ее словам,помилования продолжатся.

О том, что Садыр Жапаров успел помиловать 230 заключенных, пока занимал пост и.о. президента, сообщил Государственная служба исполнения наказаний (ГСИН). Кроме того, известно, что сокращены сроки наказаний у 38 осужденных.

Всего в Секретариат по вопросам помилования поступило более 1 800 обращений о помиловании.