Бактыбек Калмаматов, ранее подавший документы в ЦИК для участия в выборах президента в качестве кандидата, в интервью радио «Марал» заявил, что Садыр Жапаров пытается узурпировать власть.

«Он хочет внести в Конституцию абсолютно ханское правление, которое было у Жээнбекова. Предыдущие президенты узурпировали власть разными путями. На бумаге у нас было парламентское правление, на деле — президентское. При Акаеве, Бакиеве, Атамбаеве и Жээнбекове у нас было президентское правление. Как население может называть плохим парламентское правление, если не жило в такой системе?» — считает Калмаматов.

Ранее с критикой в адрес Садыра Жапарова выступили и другие политики, решившие баллотироваться в президенты. Например, Канат Исаев.

По мнению Исаева, проект новой Конституции противоречит демократическим стандартам.

«Если говорить открыто, то автор — Садыр Жапаров. Законопроект готовился в аппарате президента. Депутаты его даже не читали и не являются авторами», — заявил Исаев.

Адахан Мадумаров призвал кыргызстанцев не поддерживать проведение референдума по новой Конституции.

«Призываем население Кыргызской Республики проявить свою гражданскую позицию и выступить против новой Конституции, нелегитимных действий якобы депутатов ЖК КР и узкого круга лиц, пытающихся узурпировать власть в стране и растоптать действующий Основной закон КР. Иначе мы можем потерять государство!» — гласит заявление партии Мадумарова «Бутун Кыргызстан».

Еще один кандидат в президенты Садык Шер-Нияз заявил, что проект новой Конституции – это попытки одного человека узурпировать власть и установить диктатуру.

«В случае принятия этого варианта Конституции страна смело возьмет курс тоталитаризма. Новый проект Конституции – это два срока президента, придуманный якобы народный курултай, который будет доминировать над Жогорку Кенешем, специально созданные механизмы дублирования власти, а также попытки подмять законодательную ветвь. Все это – путь к самодержавию. И если мы примем эту Конституцию, то у нас не будет президента, у нас будет самодержец», — сказал Шер-Нияз.

Есть у проекта и сторонники — депутаты, баллотировавшиеся от партий «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик» и «Кыргызстан». Певец Бек Борбиев заявил, что не читал текст предлагаемой Конституции, но поддерживает ее. А депутат Бакыт Торобаев заявил, что готов поддержать проект, если в нем расширят полномочия депутатов.

Заммуфтия Кадыр Маликов предложил добавить в проект упоминание Творца и часть о защите прав верующих, а бывший адвокат Садыра Жапарова Акин Токталиев решил, что из текста Конституции стоило бы убрать упоминание о светскости государства.