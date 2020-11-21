Адвокат Искен Афиджанов опубликовал видео, на котором видно людей у центрального штаба партии «Ата Мекен». В видео сообщается, что люди агрессивно настроены и хотят встречи с Омурбеком Текебаевым. Текебаева на момент съемки видео не было в штабе.

Аналогичное видео опубликовал журналист Жакшылык Бердибек уулу.

«Около 20 человек в масках пришли в штаб партии «Ата Мекен». Они требовали извинений от Текебаева», — пишет Бердибек уулу. Они утверждали, что недовольны его фразой «Вы никто».

В штабе «Ата Мекен» нам подтвердили, что приходили порядка 20 неизвестных — но узнать, кто они и кого представляют, не удалось.

«Они 15 минут кричали-кричали и ушли», — сообщили нам в штабе.

Омурбек Текебаев ранее вернул себе мандат депутата и стал политически активным. Например, он выступил против проекта новой Конституции, он не согласен с переписыванием главного закона страны и предлагаемыми изменениями, которые увеличат полномочия президента. Он вступил в спор в Бектуром Зулпиевым, предполагаемым автором проекта новой Конституции — бывший юрист Курманбека Бакиева заявил, что не причастен к данному документу, позже это подтвердила и пресс-служба президента. Именно в адрес Зулпиева Текебаев использовал фразу «Вы никто».

В различных пабликах уже появились видео и статьи против Омурбека Текебаева. В том числе и в телеграм канале под названием «Садыр Жапаров». Одно из видео в паблике называлось «Текебаев никто для народа», были там и еще несколько других публикаций «7 канала» о Текебаеве и его «интригах». Однако нельзя говорить, что телеграм канал «Садыр Жапаров» принадлежит Садыру Жапарову. Пресс-служба Жапарова не подтверждает, что у него есть телеграмм-канал.

Верификации нет пока ни на одном из аккаунтов с инициалами политика в разных соцсетях. Тем не менее фейсбук аккаунт, на который обычно сслылаются журналисты, телеграм канал и твиттер аккаунт под названиями «Садыр Жапаров» обычно публикуют одну и ту же информацию от лица Жапарова.

Но постов против Текебаева на странице аккаунта Жапарова в фейсбуке, на которую обычно ссылаются журналисты, нет. Хотя там есть публикация с «7 канала», она не касается Текебаева. Нет таких публикаций и в группе «Садыр Жапаров».

Ранее Садыр Жапаров пообещал, что в понедельник (23 ноября) расскажет, кто «главный враг» проекта новой Конституции.

80 депутатов парламента 17 ноября вынесли на общественное обсуждение проект новой Конституции. Референдум по нему предлагается провести в день досрочных президентских выборов 10 января 2021 года.

Инициатором поправок в главный закон страны был кандидат в президенты Садыр Жапаров. Уже после того, как он впервые описал, какие изменения хочет видеть в Конституции, юристы заявили, что это не поправки, а подмена Конституции. Кроме того, шестой созыв парламента не обладает полномочиями инициировать такие серьезные законопроекты.

Проект новой Конституции имеет в себе размытые определения — вроде слова «нравственность» — и наделяет главу государства еще большими возможностями. Так, например, предложено ввести «народный курултай», который будет созывать президент. Решения курултая «рекомендательные» — но он сможет предлагать увольнять членов правительства.

В руках президента будет не только курултай, он сможет вести заседания кабмина и назначать министров и руководителей многочисленных госкомитетов. Глава государства получит возможность править два срока подряд. А еще он сможет инициировать законопроекты.

Кроме того, в предлагаемых поправках уже рассмотрели угрозу правам человека и попытку давления и цензурирования СМИ.