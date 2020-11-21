За минувшие сутки коронавирус стал причиной смерти четырех кыргызстанцев. Три человека скончались в Бишкеке, один в Таласской области.

Вирус за сутки подтвердили у 447 человек, причем 200 из них в Бишкеке.

В Чуйской области 86 новых зараженных, а в Иссык-Кульской — 49.

29 новых зараженных в Джалал-Абадской области, 25 в Ошской и 16 в Оше.

20 новых пациентов в Таласской области, 17 — в Баткенской и пять в Нарынской.

В числе новых зараженных 19 медработников — больше всего в Бишкеке и Чуйской области — шесть и семь соответственно.

В Иссык-Кульской области заболели четыре медика, в Оше и Джалал-Абадской области по одному.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 505 человек, в том числе семь медиков.

В больницах сейчас находятся 3074 пациента. 122 человека находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 818 в тяжелом.

Всего за время пандемии зафиксировано 69 149 случаев заражения. Из них выздоровели и были выписаны из больниц 60 294 пациентов, а скончались 1227 пациентов с COVID-19.

Статистика была бы больше, если бы Минздрав не удалил из нее смерти более 400 человек, у которых кроме коронавируса были сопутствующие болезни — в основном проблемы с сердцем.