И.о. премьера Артем Новиков сообщил, что в стране «напряженная эпидемиологическая ситуация», хотя в последние дни наблюдается положительная динамика. Однако чиновник сказал, что «мы должны быть готовы к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации».

«Необходимо приложить все усилия по недопущению новых человеческих жертв от коронавирусной инфекции. Госпитализация заболевших должна проводиться оперативно и без очередей. (…) Кроме того, важно обеспечить все больницы автономными генераторами энергоснабжения», — заявил Новиков.

По его словам, в стране достаточно лекарств и средств защиты. Ранее глава кыргызского МИД Руслан Казакбаев обращался к соседям за помощью — Узбекистан в результате несколько раз прислал в Кыргызстан гуманитарные грузы с медикаментами и средствами защиты для медиков.

Артем Новиков поручил минздраву провести мониторинг цен на лекарства в регионах.

«Если требуется, примите меры по стабилизации цен. Все законодательные рычаги для этого на сегодняшний день имеются», — заявил он.

В июле 2020 года, во время пика пандемии в Кыргызстане, цены на лекарства заметно выросли, их не хватало, люди сутками дежурили у складов аптек в надежде получить необходимые им медикаменты. Тем не менее, лекарства попадали в руки скупщиков, перепродававших медикаменты порой по цене в 10 раз дороже оригинальной.

Новиков считает, что число заболевших коронавирусом может вырасти из-за грядущих праздников и выборов президента.

«Система здравоохранения должна быть полностью готова к возможному увеличению числа пациентов в период новогодних праздников и предстоящих выборов», — сказал он.

Во время пика пандемии больницы были переполнены, не хватало мест и самих медиков, которые заражались в том числе из-за нехватки средств защиты. Чтобы помочь врачам, спасать больных принялись студенты медвузов и волонтеры. К осени 2020 года были построены дополнительные медучреждения, в которых будут заниматься пациентами с коронавирусом.