Норвежский Хельсинкский комитет (НХК) опасается, что проект новой конституции Кыргызстана позволит нарушать права человека.

«Среди предлагаемых важных изменений есть элементы, которые могут серьезно повредить свободе слова в стране», — считает комитет.

Старший советник НХК Ивар Дале согласен, что «что ценности и традиции народа Кыргызстана следует уважать», но цензура и необъясняемый в документе термин «нравственность» могут быть опасны.

«Однако запрещение публикаций, которые, цитируя, наносят вред нравственности и культуре народа Кыргызстана, означает вскрыть банку с червями, которые могут серьезно нарушить право того же народа на свободу слова», — считает Ивар Дале.

«Уважение всеобщих прав человека обеспечивает уважение к кыргызской культуре. Свобода слова и свободы СМИ являются частью этой культуры, как и должно быть во всех странах », — считает и.о. генсека комитета Гуннар Экелёв-Слайдал.

Проект Конституции направлен на увеличение полномочий президента.

«Это должно вызвать тревогу в стране, где всего 10 лет назад были убиты десятки людей, свергнув авторитарного лидера», — считает комитет.

*Норвежский Хельсинкский комитет был основан в 1977 году и является одной из организаций, входящих в сеть Международной Хельсинкской федерации по правам человека. Целью каждого Хельсинкского комитета является работа над тем, чтобы «уважались права человека и фундаментальные свободы».