Бекбосун Борубашев — председатель Конституционного совещания. Он заявил, что готов взять на себя ответственность за проект новой Конституции и даже назвал себя ее соавтором.

Он заведующий кафедрой международного и конституционного права КРСУ, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор. На заседании возложил вину за диктатуру на партии, что не соответствует точке зрения некоторых депутатов.