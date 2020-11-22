И.о. президента Талант Мамытов подписал указ о создании Конституционного совещания, члены которого должны заняться рассмотрением проекта новой Конституции, который был вынесен на обсуждение ночью 17 ноября.
Новый орган провел уже два заседания. «Клооп» проанализировал список членов Конституционного совещания, их 89 человек. Среди них есть общественные деятели, депутаты-соратники и сторонники Садыра Жапарова и Таланта Мамытова, юристы, депутаты, чьи фамилии стоят как фамилии составителей новой версии Конституции и много других любопытных персон.
Руководство совещания
Бекбосун Борубашев — председатель Конституционного совещания. Он заявил, что готов взять на себя ответственность за проект новой Конституции и даже назвал себя ее соавтором.
Он заведующий кафедрой международного и конституционного права КРСУ, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор. На заседании возложил вину за диктатуру на партии, что не соответствует точке зрения некоторых депутатов.
Канат Керезбеков — заместитель председателя Конституционного совещания, депутат от СДПК. Доктор юридических наук, профессор и один из 80 депутатов, подписавшихся под проектом Конституции.
Осмон Тогусаков — тоже заместитель председателя Конституционного совещания, вице-президент Академии наук.
Депутаты-инициаторы проекта Конституции
Салайдин Айдаров — депутат партии «Кыргызстан», однопартиец действующего и.о. президента Таланта Мамытова, генерал-майор таможенной службы. В феврале 2019 года получил порцию критики за то, что играл в игры на телефоне во время заседания фракции.
Нурбек Алимбеков — депутат партии «Кыргызстан». О незадекларированном бизнесе супруги политика, в том числе трех стройкомпаниях. Одной из них — «Папан курулуш» — до прихода в политику руководил и сам Алимбеков.
Кенжебек Бокоев — депутат фракции «Республика — Ата-Журт». После начала политического кризиса 5 октября Бокоев сначала говорил о том, что Жапарова в правительство ведут «матраимовские» депутаты.
Абдумажит Юсуров — депутат «Онугуу-Прогресс». На последних выборах в седьмой созыв он шел от партии «Биримдик».
Акылбек Жапаров — депутат от «Бир Бол». Экс-советник Садыра Жапарова, который рассказал, что проект Конституции «разработали администрация президента, министерство юстиции и правительство», учитывая и предложения на тот момент и.о.президента и премьера Садыра Жапарова (что по действующей Конституции не совсем законно).
Адыл Жунус уулу — депутат фракции «Республика — Ата-Журт». Один из инициаторов новой Конституции. По данным издания «Экономист» в 2019 году он скрыл в своих налоговых декларациях как минимум за три года сведения о наличии доли в горнодобывающей компании. Сам депутат обвинения опроверг.
Аалы Карашев — депутат СДПК, специалист по местному самоуправлению. На последних выборах представлял «Республику».
Байгазы Кенжебаев — депутат «Республики — Ата-Журт», пришел в парламент под конец истечения полномочий шестого созыва после того, как его сопартиец сдал мандат. До этого строил карьеру в спорте, неоднократный чемпион КР по борьбе, с 2013 года вице-президент Федерации спортивной борьбы.
Умбеталы Кыдыралиев — депутат от «Республики — Ата-Журт», член Комитета по топливно-энергетическому комплексу. Недавно он фигурировал в скандале с коррупцией вокруг закупки угля. А еще во время утверждения кандидатуры вице-премьерки Эльвиры Сурабалдиевой Кыдыралиев решил обсудить протесты 5 октября с ней вместо ее будущей работы. Кыдыралиев заявил, что «никто никогда в Кыргызстане не принижал молодежь» и не ограничивал ее права, и настаивал на том, что надо уважать старших и Ислам. Он также заявил, что за молодежью на протестах стоят зарубежные державы. На последних выборах баллотировался от «Замандаш».
Марлен Маматалиев — депутат от «Республики — Ата-Журт», на последних выборах баллотировался от «Мекеним Кыргызстан». Подписал законопроект об НКО, как инициатор, не прочитав его.
Гулкан Молдобекова — депутатка СДПК, на последних выборах баллотировалась от «Мекеним Кыргызстан». Представители профсоюзов Кыргызстана считают, что она лоббировала законопроект о профсоюзах, потому что депутатка «супруга бывшего председателя профсоюзов Мирбека Асанакунова».
Улан Примов — депутат СДПК, на последних выборах представлял «Биримдик». Бизнес его семьи вызывает резонанс, становится причиной споров, участвует в тендерах — это горнодобывающие компании, кирпичный завод и телеканал. Проголосовал за законопроект «О манипуляции информацией».
Бактыбек Райымкулов — депутат «Республики — Ата-Журт», на последних выборах участвовал от «Мекеним Кыргызстан». Инициатор законопроекта об НКО, скопированного с российских законов.
Нурбек Сыдыгалиев — депутат «Ата Мекен». Также он числится общественным деятелем и академиком.
Нурлан Сырдыбаев — стал депутатом «Онугуу-Прогресс» буквально в августе 2020 года.
Бактыбек Турусбеков — депутат от «Бир Бол», состоял в комиссии по лишению экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. На последних выборах баллотировался от «Биримдик».
Жыргалбек Турускулов — депутат «Республики-Ата Журт», состоял в той же комиссии, что и предыдущий депутат. На последних выборах баллотировался от «Мекеним Кыргызстан».
Экс-депутаты
Номанжан Аркабаев — экс-депутат Жогорку Кенеша третьего созыва. Адвокат Садыра Жапарова по делу о захвате в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. На выборах президента 2017 года поддерживал кандидатуру Темира Сариева.
Казыбек Шайымбетов — депутат «легендарного парламента» 1990-1994 годов, экс-глава госрезиденции в Чолпон-Ате, возглавлял партию «Союз», выступал за люстрацию. Кандидат в президенты в 2017 году. Подозревался и был арестован в том же году за якобы подготовку к массовым беспорядкам после выборов.
Эсенгул Исаков — экс-депутат пятого созыва от «Ар-Намыс». После ухода из парламента он осуждал депутатов, сдающих мандаты вместо того, чтобы работать на благо избирателей. Выступал против бывшего завотдела судебной реформы Аппарата президента Манаса Арабаева, которого позже задержали по подозрению в коррупции. Исаков обвинял Арабаева в давлении на судей.
Ученые, академики и почетный профессор
Абдылжан Акматалиев — академик, сотрудник Академии наук, ученый, исследователь кыргызского фольклора и эпоса «Манас». Он предложил сделать кыргызский язык языком межнационального общения на конституционном уровне.
Кенешбек Алымбеков — профессор Кыргызского экономического университета, доктор технических наук. Считает «главной изюминкой» проекта новой Конституции — ответственность президента.
Батыркул Баетов — профессор КГУСТА, доктор экономических наук. Известен как статс-секретарь Министерства энергетики, выступал в деле о модернизации ТЭЦ. Автор и соавтор ряда публикаций о кыргызской энергетике.
Максат Чакиев — почетный профессор КНУ. Чакиев — экс- заместитель министра культуры, информации и туризма, потерял пост после скандала с превышением полномочий и подделкой служебных документов. По данным МВД, он в 2014 году выдал за материальное вознаграждение иностранцу фиктивное удостоверение члена Совета по развитию туризма департамента туризма при Минкультуры. А потом предлагал взятку в 92 тысячи сомов сотрудникам милиции, чтобы те прекратили проверять его деятельность и оставили его в покое.
Жумабек Джаилов — профессор Кыргызско-Турецкого университета «Манас», доктор экономических наук.
Абубакир Джураев — заведующий кафедрой математических основ дизайна и архитектуры КРСУ, доктор физико-математических наук, профессор.
Турдубек Жапаров — доцент Академии государственного управления при президенте, доктор экономических наук.
Алмаз Кадыралиев — доцент Кыргызского экономического университета, кандидат экономических наук. Выдвигал идеи по озеленению кыргызской экономики.
Сыргак Кыдыралиев — доцент АУЦА, кандидат физико-математических наук.
Каныбек Осмоналиев — доктор физико-математических наук. Экс-министр образования, экс-глава госагентства по религии, экс-депутат, сторонник Садыра Жапарова. Один из организаторов митинга в поддержку Жапарова в марте 2020 года, после которого на Осмоналиева возбудили уголовное дело. Из-за состояния здоровья близкие политика добивались для него домашнего ареста. После освобождения и прихода к власти Жапарова кандидатуру Осмоналиева предлагали на пост ректора КНУ.
Болот Токсонбаев — доцент Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова, доктор экономических наук.
Абылабек Асанканов — директор Института истории, археологии и этнологии НАН КР, член-корреспондент. Автор множества работ об этногенезе кыргызов.
Мар Байджиев — академик Национальной киноакадемии Кыргызстана, народный писатель Кыргызской Республики. 85-летний деятель культуры продолжил дело своего отца — писателя и исследователя эпоса «Манас» Ташима Байджиева и перевел эпос «Манас» на русский язык.
Чолпон Койчуманова — руководителница Центра гуманитарных исследовании в ЦА НАН КР, доктор исторических наук, профессор.Руководила исследованием исследованию роли и места сельских женщин в современном Кыргызстане.
Нур Саралаев — директор Института философии, права и социально-политических исследований НАН КР, доктор философских наук. Ранее СМИ писали, что Саралаев родственник экс-премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева.
Ысманалы Мукасов — заведующий отделением национальной и зарубежной философии НАН КР, член-корреспондент. Фокус в научных трудах Мукасова в основном направлен на философию, мифы, традиционные знания кыргызов.
Сыртбай Мусаев — директор Института манасоведения и лингвистики КГУ им. И. Арабаева, член-корреспондент НАН КР, доктор филологических наук, профессор. На выборах президента в 2017 году поддерживал Сооронбая Жээнбекова.
Темирбек Нурматов — доцент кафедры международных отношений и права Дипломатической академии МИД КР, кандидат юридических наук.
Юристы и правоведы
Сайкал Автандилова — кандидатка юридических наук, доцент в Академии МВД.
Урмат Аманалиев — доктор юридических наук, профессор Академии госуправления при президенте.
Чолпонкул Арабаев — директор Центра политических исследований и экспертиз Национальной академии наук. При правлении Розы Отунбаевой руководил Госкадровой службой. Год назад высказался в эфире радио «Марал» о том, что власти должны раскрыть правду о Райымбеке Матраимове.
Назира Турсунбаева — доцент кафедры международного и конституционного права КРСУ, кандидатка юридических наук. Турсунбаева специалистка по традиционному праву кыргызов.
Автандил Арабаев — декан юридического факультета Джалал-Абадского государственного университета, доктор юридических наук, профессор. В 2007-2009 годах Арабаев был зампредом исполкома, а затем и зампредом партии «Ак Жол» Курманбека Бакиева. Еще он известен как депутат четвертого созыва парламента и специалист по Конституции.
Нурлан Шерипов — доктор юридических наук, профессор, конституционалист. При Атамбаеве был статс-секретарем Госрегистра, на этом посту в 2016 году был задержан АКС ГКНБ при получении взятки в 100 тысяч сомов. После уголовное дело против Шерипова было прекращено, потому что взятка оказалась «долгом», и в том же году Шерипов возглавил Госслужбу по миграции.
Лейла Сыдыкова — проректор КРСУ, доктор юридических наук, заслуженная юристка КР. Сыдыкова руководила рабочей группой по разработке проектов УК КР, Кодекса о проступках и Кодекса КР о нарушениях.
Жаныбек Бокоев — профессор КНУ, кандидат юридических наук. Стоял у истоков Дисциплинарной комиссии при совете судей КР.
Венера Болтобаева — глава ОФ «Центр аналитических исследований ЛАРК», известна также как адвокатесса, правовой эксперт по земельным вопросам, тренер Учебного центра адвокатов.
Чынара Ботоева — начальница кафедры государственно-правовых дисциплин Академии МВД, доктор юридических наук, доцент. Ботоева специализируется на теории государства и права и написала по ним более 40 работ.
Марат Джаманкулов — министр юстиции. Он возглавляет Минюст уже 2 года и практически последний, кто уцелел из кабминов Абылгазиева и Боронова в правительстве Жапарова.
Курманкул Зулушев — генеральный прокурор Кыргызстана. Был депутатом 6 созыва от «Республики — Ата-Журт», до этого более 15 лет работал в органах прокуратуры и был судьей. Бывший президент Алмазбек Атамбаев снял его с должности после того, как Зулушев с другим судьей Медербеком Сатиевым оправдал Камчыбека Ташиева, Садыра Жапарова и Таланта Мамытова по делу о попытке захвата власти и штурме Белого дома.
Байтемир Ибраев — экс-генпрокурор. Возглавлял Генпрокуратуру с апреля по сентябрь 2010 года, в его адрес звучали обвинения в том, что он помог уйти от ответственности истинным виновникам ошских событий 2010 года. Фигурировала фамилия Ибраева и в делах, связанных с апрельской революцией 2010 года, но привлечен к ответственности не был, продолжил работать по професии и даже стал потом замгенпрокурора.
Гульбара Калиева — председательница Верховного суда КР.
Токон Мамытов — омбудсмен Кыргызстана. Мамытов начинал свою деятельность в 80-х годах как сотрудник Управления КГБ по Иссык-Кульской области, а после обретения Кыргызстаном независимости перешел работать в Госкомитет национальной безопасности. В 2013 году был вице-премьером по силовому блоку.
Нурлан Исмаилов — заведующий кафедрой юриспруденции Международного университета «Ала-Тоо», кандидат юридических наук, доцент.
Таалайбек Исманов — доцент Мультимедийного института дистанционного обучения МУК, доктор юридических наук.
Улугбек Курманкожоев — магистр по направлению юриспруденция Российского университета дружбы народов.
Болот Малабаев — докторант юридического факультета КНУ.
Алимардонбек Мамасаидов — адвокат, кандидат юридических наук.
Болот Токтобаев — заведующий кафедрой теории и истории государства и права Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, доктор юридических наук.
Кынат Сманалиев — декан юридического факультета КНУ, доктор юридических наук, профессор. Сманалиев один из инициаторов написания пяти новых кодексов и двух законов КР, вступивших в силу в 2019 году [ это Уголовный кодекс КР, Кодекс о проступках, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс о нарушениях, законы о пробации и основах амнистии и порядке ее применения].
Билим Райымкулов — председатель Совета адвокатов Адвокатуры КР. В 2019 году Райымкулов оказался в центре скандала: адвокатесса Арман Кыйгырова заявила, что он получил диплом о высшем юридическом образовании, находясь в СИЗО и обвинила его в других правонарушениях. Сам Райымкулов обвинения опроверг, но судимость признал, заявив, что ее погасил Верховный суд еще в 1998 году. Сейчас Кыйгырова обратилась с письмом к генпрокурору Зулушеву: она утверждает, что глава Совета адвокатов фигурант дела о мошенничестве с квартирой и его МВД ищет с 2013 года.
Эксперты
Абсалам Абдраимов — указан, как эксперт по местному самоуправлению.
Медер Алиев — упомянут, как независимый эксперт. Называет себя независимым юристом, в 2012 году написал колонку в поддержку парламентской системы правления «Парламентская система не есть партийное диктаторство». Когда-то числился в составе партии «Демократ».
Улан Шамшиев — указан как независимый эксперт. Ранее работал в Госслужбе миграции.
Гульмира Маматкеримова — указана, как независимый эксперт. Работала членом Совета по судебной реформе при президенте КР и во время президентства Алмазбека Атамбаева, и при президентстве Сооронбая Жээнбекова.
Ирина Летова — указана как независимый эксперт. Известна как правовед, а так же как член рабочей группы по разработке проектов УК, Кодекса о проступках и Кодекса КР о нарушениях.
Общественные деятели
Марат Кайыпов — экс-судья Конституционного суда, экс-министр юстиции, который работал во времена президентства Курманбека Бакиева. Выступал в СМИ в поддержку Садыра Жапарова, Таланта Мамытова и Камчыбека Ташиева по делу о попытке захвата Белого дома в 2012 году и считал их несправедливо обвиненными Атамбаевым.
Боконбай Атабеков — указан, как общественный деятель.
Кемель Ашыралиев — ранее экс-депутат, был в созыве «легендарного парламента», а также экс-губернатор Нарынской области. В 2020 году за свои заслуги был награжден экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым орденом «Манас» III степени.
Мелис Мураталиев — руководитель фонда «Бакдоолот». Фонд занимается кыргызоведением и разработкой кыргызской идеи. Он исследует то, «в каком виде кыргыз сохранился до сегодняшнего дня, как он должен строить свое завтра», как рассказывал Мураталиев в интервью «Азаттыку».
Асанбек Сарыбаев — общественный деятель. Активный участник революции 2005 года, вошел в состав правительства, но позже ушел в оппозицию к Бакиеву. Причиной ухода стала Конституция и зависимость премьера и других чиновников от президентской администрации и близких Курманбека Бакиева. Возглавлял секретариат Объединенного народного движения (ОНД) КР, позже покинул движение.
Садирдин Торалиев — общественный деятель, в базе Минюста значится как один из соучредителей ОФ поддержки пожилых людей «Суусамыр». На первом же заседании Конституционного совещания заявил, что нужен вообще новый проект Конституции и вообще у него есть написанный им проект Конституции.
Эркин Эсеналиев — директор Федерации кок-бору Иссык-Кульской области. Полковник милиции.
Кадыр Кошалиев — общественный деятель, председатель объединенного духовного общества «Кыргыз жолу». Выступал за закон об НКО и говорил, что «неправительственные организации разрушают национальную идеологию». Кошалиев числится в списке членов совещания как журналист.
Нурдин Мутуев — общественный деятель, журналист. Младший брат небезызвестного «угольного короля» и несостоявшегося кандидата в президенты Нурлана Мотуева, который поддержал Садыра Жапарова.
Турсунбек Акун — экс-омбудсмен КР, тоже известен как общественный деятель.
Жумагул Сооданбеков — значится как общественный деятель и академик.Числится в составе преподавателей кафедры международных отношений КРСУ. Несколько лет был ректором Дипакадемии МИД.
Дипломатический корпус
Нуржан Бардинова — статс-секретарь МИД КР. Ранее Бардинова занимала должность Статс-секретаря Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.
Эдиль Байсалов — посол Кыргызстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. До этого был общественным деятелем, активно участвовал в мартовской революции 2005 года и в революции 7 апреля 2010 года. После ушел в оппозицию к Атамбаеву и опубликовал мини-расследование о том, как бывший президент лоббировал интересы друзей в крупных тендерах.
Представители Аппарата ЖК и Аппарата правительства
Адыл Естебесов — заместитель заведующего отделом правового обеспечения Аппарата правительства. Так же Естебесов в базе Минюста числится главой Департамента регистрации коммерческих юридических лиц и актов гражданского состояния при ГРС при ПКР.
Махамаджан Иминов — заведующий отделом правового обеспечения Аппарата президента.
Данияр Курманов — заведующий юридическим отделом Аппарата Жогорку Кенеша.
Прочие участники
Аманбай Омурзаков — генеральный директор ОсОО «Фонд Регистр», занимающегося ценными бумагами. Так он числится в списке членов совещания. Но помимо работы с реестрами и ценными бумагами Омурзаков руководит неким общественным объединением «Монолдор ордосу», деятельность которого обозначается как «деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки».
Бектурган Орозбаев — заместитель директора Союза местных самоуправлений КР.
Бахтияр Салиев — глава Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений КР.
Зайырбек Эргешов — экс-директор Государственной комиссии по делам религий.