За сутки в Бишкеке и Таласской области скончались четыре пациента у которых был коронавирус. Два в Бишкеке и два в Таласской области.

За минувшие сутки у еще 432 человек подтвердили коронавирус.

Больше всего новых зараженных в Бишкеке — 138.

В Джалал-Абадской области и Чуйской области примерно равное число новых зараженных — 66 и 62 соответственно.

В Иссык-Кульской вирус подтвердили у 51 человека. В Ошской области и Оше — 26 и 27 новых зараженных соответственно.

В Баткенской области заразились еще 37 человек. В Нарынской области заразились 15 человек, а в Таласской — 10.

Семь человек из числа новых зараженных — это медработники. В Бишкеке заразились пять медиков. В Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях заразились по одному медику.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 517 человек. В больнице остаются 3720 человек — 133 из них в крайне тяжелом состоянии, 857 в тяжелом и еще у 2030 состояние средней тяжести.

По информации Минздрава, за время пандемии зафиксирован уже 69 581 случай заражения коронавирусом. Из них по информации минздрава выздоровели 60 811, а скончались 1231 — статистика смертей должна быть больше, ранее ведомство убрало из списков информацию о гибели более 400 человек с сопутствующими болезнями.