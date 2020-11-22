В Бишкеке прошел марш несогласных с изменением Конституции. Действующая Конституция обеспечивает их правом на мирные акции. Марш прошел спокойно, без провокаций.

В марше участвовали несколько сотен человек, вплоть до полутысячи — они принесли с собой плакаты, в которых говорилось о недопустимости «ханституции», давления на свободу и права человека, необходимости демократии и парламентаризма.

Участники марша прошли от вокзала до площади Ала-Тоо. Среди них были депутаты Дастан Бекешев и Каныбек Иманалиев, а также экс-омбудсмен Кубат Оторбаев.

Участники марша в основном были недовольны увеличением полномочий президента и ограничением парламентаризма, созданием условия для цензуры и нарушения прав человека.

Почему люди вышли на марш?

Власти активно продвигают проект новой Конституции, в которой значительно увеличены полномочия президента, а СМИ предлагается карать за нарушения «нравственности». При этом некоторые статьи проекта противоречат друг-другу, нововведенный курултай и парламент частично дублируют друг-друга, а премьер становится номинальным чиновником, так как все возможные полномочия передаются в руки президента.

Проект Конституции уже прозвали «Ханституцией». Уже после выставления проекта на общественное обсуждение, а не перед этим, было создано Конституционное совещание, где инициативу обсуждают ученые всех мастей — от правоведов до специалистов по кыргызским традициям и эпосам, а также депутаты-инициаторы и множество специалистов, лояльных и связанных с кандидатом в президенты Садыром Жапаровым.

Жапаров, в свою очередь, продвигает проект Конституции, а его оппоненты считают, что частично именно он его автор. О том, что в проекте Конституции учитывались пожелания Жапарова, сообщил и его экс-советник Акылбек Жапаров.

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