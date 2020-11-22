Материал подготовлен студенткой УЦА Нозанин Садуллоевой.

Это Даткайым. Ей 10 лет. В будущем она мечтает уехать из Нарына в Бишкек, чтобы стать экономистом.

А пока у девочки много домашних хлопот — она следит за скотом, готовит еду, ухаживает за младшими братьями и помогает бабушке в семейном магазине. Помимо всего, девочка успевает делать уроки и учиться на отлично в школе.

Мы расскажем об одном дне из жизни девочки из Нарына.

Утреннее прихорашивание и подготовка к долгому дню у зеркала – любимый утренний ритуал Дaткайым. Девочка встает рано утром, кормит скот и помогает маме.

Снег — порой по колено — безлюдная местность. Это все не помеха для Даткайым, чтобы начать свое ежедневное путешествие. Она держит путь в магазин.

Даткайым 10 лет. Совсем ребенок, но несет ответственность за семейный магазин и за своих младших братьев. Ее дом расположен в горах, а в получасе ходьбы расположен магазин.

Семейный магазин носит ее имя. Дойдя до магазина она помогает бабушке, делает уроки и только потом отправляется в школу.

Хотя у нее нет времени на игры, Даткайым не жалуется, а помогает бабушке, у которой проблемы со здоровьем.

Окошко в магазине заменяет ей стол — так она делает уроки, там же может съесть вкусный обед, который для нее сделала бабушка.

Еще 20 минут занимает ожидание транспорта. Она ездит в школу на маршрутке. Время в школе — любимая часть дня для девочки, так как она узнает много нового о мире.

Даткайым на уроке математики. В прошлом году она заняла второе место на школьной олимпиаде по математике. Знания помогают ей в работе в семейном магазине.

У Даткайым есть планы на жизнь.

«После окончания школы я перееду в столицу, чтобы получить диплом экономиста. Я хочу стать экономистом. И я верю в себя», — рассказывает девочка.

После школы она спешит домой — готовит что-нибудь к ужину, помогает родителям по хозяйству, в том числе ухаживает за скотом.

Вечер Даткайым — смех ее братьев, нежный голос ее матери и забавные истории, рассказанные ее отцом. И ее любимый вечерний ритуал — чаепитие.

Заканчивает день девочка за просмотром любимого сериала.

Дети в регионах

Дети в регионах Кыргызстана рано становятся ответственными. Они учатся, занимаются хозяйством, помогают родным.

Если они живут в отдаленных и труднодоступных участках или вынуждены почти все свое время уделять домашнему труду и помощи взрослым, то часто не имеют доступа к образованию или сталкиваются с большими трудностями, пытаясь получить образование. Также у многих проблемы с доступом к социальной защите и хорошему питанию.

По данным Юнисеф, каждый третий ребёнок в Кыргызстане живёт в бедности — это почти 900 тысяч детей. Уходящий 2020 год был объявлен годом цифровизации и поддержки детей, а власти обещали создать условия для улучшения материального положения, социальной поддержки и защиты детей, но страна столкнулась с кризисом из-за пандемии коронавируса, коррупции и смены власти.

Почитайте о том, как эти дети борются с трудностями, чтобы получить знания. Ситуация в регионах не меняется годами.