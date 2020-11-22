В Лас-Вегасе на турнире UFC 255 ранним утром 22 ноября старшая из сестер Шевченко одолела соперницу из Бразилии Ариане Липски.

Поединок продлился два раунда. В первом раунде Шевченко занимала выгодную позицию и пыталась провести болевые и удушающие приемы.

Во втором раунде после того. как Шевченко нанесла Липски серию ударов в голову, бой остановили. Победу присудили кыргызстанке — это уже ее третья победа в UFC.

Старшая из сестер Шевченко в UFC сравнительно недавно, ранее она несколько раз становилась чемпионкой мира по тайскому боксу.

UFC или абсолютный бойцовский чемпионат (Ultimate Fight Championship) — это спортивная организация, проводящая бои по смешанным правилам — MMA (Mixed Martial Arts).