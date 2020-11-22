Валентина Шевченко одолела бразильянку Дженнифер Майя на турнире UFC 255 в Лас-Вегасе, США. Их противостояние было одним из главных боев этого турнира.

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🏆 @BulletValentina's legacy continues to grow.



[ B2YB @CyberpunkGame ] pic.twitter.com/LEd70LIGSL — UFC (@ufc) November 22, 2020

Поединок продлился все пять раундов. Второй раунд был самым тяжелым для кыргызстанки, так как Майя все три минуты контролировала ситуацию, прижав Шевченко к сетке.

После этого Валентина ускорилась. Множество быстрых ударов Шевченко попадали точно в цель. Дженнифер не успевала защищаться.

По итогам всех пяти раундов судьи единогласно присудили победу Валентине Шевченко. Она уже в четвертый раз защитила свой чемпионский титул в наилегчайшем весе среди женщин. На счету у Валентины уже восемь побед и два поражения в боях UFC.

Также 22 ноября впервые в истории UFC две сестры бились в одном карде. Старшая из сестер Антонина Шевченко тоже победила свою соперницу. Она технически нокаутировала бразильянку Ариане Липски.

В недавнем интервью порталу Sport24 Валентина Шевченко говорила о завершении карьеры в спорте.

«Для себя я решила, что пока я чувствую, что могу и мне это не тяжело, буду выступать, чтобы потом, оглядываясь назад, сказать: «Все, что могла, я сделала»», — сказала она.