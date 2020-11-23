Активист и поэт Темирлан Ормуков на своей странице в фейсбуке 23 ноября сообщил, что выиграл суд по иску в связи с выдачей депутатского мандата Омурбеку Текебаеву.

«Пойду теперь в Конституционную палату Верховного суда, все законы в котором принимал участие он, незаконны. Потому что человек с улицы не может участвовать в голосованиях в Парламенте КР», – написал Орумков.

Текебаев больше не депутат я выиграл суд. Пойду теперь в Конституционную палату Верховного суда все законы в котором... Опубликовано Темирланом Ормуковым Понедельник, 23 ноября 2020 г.

Административный суд Бишкека также подтвердил эту информацию, отметив, что подробности будут сообщены позже.

Сообщение также подтвердил и сам лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев. Он отметил, что не участвовал в судебном заседании и назвал вердикт политическим решением.

«Я должен подчеркнуть, что это политическое решение. Были случаи, когда сидящие сейчас во власти запугивали меня на глазах у других лидеров парламентских фракций и других свидетелей о том, что “надо будет, отберем мандат”. Суды продолжают выполнять политические заказы», – сказал политик.

Текебаев добавил, что решение суда вступает в силу через 30 дней после принятия. Центризбирком пока не комментирует эту новость.

Ранее Темирлан Ормуков подал в Административный суд Бишкека иск о признании недействительным решения Центральной избирательной комиссии от 15 октября о возвращении депутатского мандата лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву.

Таркатышып койгулачы, мага коркунуч келтиришүүдө. БШКнын кеңсесин тинтип, документтерди алып кетип Текебаевдин мандаты... Опубликовано Темирланом Ормуковым Суббота, 24 октября 2020 г.

По мнению поэта, ЦИК не имела права возвращать мандат Текебаеву, потому что он является обвиняемым – оправдательных вердиктов в отношении него нет, дело направлено на пересмотр.

После получения мандата Омурбек Текебаев вновь стал политически активным.

Например, он выступил против проекта новой Конституции, он не согласен с переписыванием главного закона страны и предлагаемыми изменениями, которые увеличат полномочия президента. Он вступил в спор в Бектуром Зулпиевым, предполагаемым автором проекта новой Конституции — бывший юрист Курманбека Бакиева заявил, что не причастен к данному документу, позже это подтвердила и пресс-служба президента.

После этого в различных пабликах появились видео и статьи против Омурбека Текебаева. В том числе и в телеграм канале под названием «Садыр Жапаров». Одно из видео в паблике называлось «Текебаев никто для народа», были там и еще несколько других публикаций «7 канала» о Текебаеве и его «интригах». Однако, пресс-служба Жапарова не подтверждает, что телеграм-канал «Садыр Жапаров» принадлежит Садыру Жапарову.

Ранее Садыр Жапаров пообещал, что в понедельник (23 ноября) расскажет, кто «главный враг» проекта новой Конституции.

Мандат Текебаева

Центральная избирательная комиссия 15 октября вернула мандат лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву – теперь он снова стал депутатом парламента. Против такого решения проголосовал член комиссии Адилет Сатыгулов.

Ранее комиссия отказала ему в возвращении мандата, потому что свободных кресел в шестом созыве не оказалось. После этого Садык Шер-Нияз, сопартиец Текебаева, заявил, что готов отказаться от своего мандата ради возвращения Текебаева в парламент. Он написал заявление на имя главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой с просьбой аннулировать его мандат в пользу лидера своей партии.

Право вернуться в Жогорку Кенеш появилось у оппозиционера после того, как Верховный суд отменил приговор предыдущих инстанций. Сейчас уголовное дело Текебаева отправили на пересмотр. Пока политику не вынесли обвинительный приговор, он имеет право работать в парламенте.

В 2017 году у Омурбека Текебаева забрали мандат парламентария из-за уголовного преследования, он перешел Искандеру Гайпкулову.

Ранее лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев в интервью «Азаттыку» заявил, что, по его мнению, президент Сооронбай Жээнбеков должен был уйти в отставку после проведения повторных парламентских выборов.

«Во время выборов нужен легитимный орган, который признают все стороны. К сожалению, сегодня президент объявил о своей отставке. Это значит, что в короткие сроки нужно провести выборы президента, и из-за нехватки средств в бюджете необходимо провести их совместно с выборами в парламент. Выборы должны пройти до нового года. Сегодняшнее временное правительство должно взять ответственность за проведение честных выборов и сохранение общественного порядка», – сказал Текебаев.

Он добавил, что правительство должно быстро стабилизировать ситуацию, так как митинги и высказывание на них различных требований могут негативно повлиять на выборы. По его словам, в таких экстремальных условиях и на фоне давления о свободных выборах не может быть и речи.

Сам Текебаев не участвовал в последних парламентских выборах и сделал акцент на молодых членах партии. На выборах кандидат от «Ата Мекена» Жанар Акаев возглавил ее партийный список.

Согласно предварительным результатам выборов, партия «Ата Мекен» набрала более 4% голосов и не прошла в парламент.

Дело Текебаева

Лидер оппозиционной «Ата Мекен» находился в конфронтации с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым с 2016 года. Сперва партия не поддержала конституционную реформу Атамбаева.

Затем Текебаев обвинил президента в незаконном приобретении земли в Кой-Таше и в получении теневых доходов. А юристы партии заявили, что Атамбаев причастен к грузу в разбившемся «Боинге-747» возле поселка Дачи-СУ.

Следующим шагом оппозиции должен был стать импичмент Атамбаеву весной 2017 года. Но в феврале 2017 года Текебаева арестовали. Как и его сопартийца Дуйшонкула Чотонова.

Политиков обвиняли в том, что в 2010 году они получили взятку в $1 млн у российского бизнесмена Леонида Маевского в обмен на управление сотовым госоператором «Мегаком».

В 2017 году Текебаева и Чотонова признали виновными в коррупции и вымогательстве. Аффилированный с Текебаевым телеканал «Сентябрь» закрыли из-за «экстремистских материалов». ЦИК после приговора досрочно отозвала мандат Текебаева.

Летом 2019 года Верховный суд отменил приговор Текебаеву и направил его дело на пересмотр. После этого зампредседателя ЦИКа Абдыжапар Бекматов заявил, что Текебаев свой мандат не получит, даже если его оправдают. Для этого шага в Кыргызстане нет законодательной базы.

По словам Бекматова, Текебаев уже не мог вернуть мандат шестого созыва, но имел право баллотироваться в седьмой созыв на выборах 2020 года. Лидер атамекеновцев идти на выборы не захотел: решил «освободить дорогу молодым» в политике. Но после беспорядков и начала политического кризиса Омурбек Чиркешович решил вернуться в парламент.