Жители села Бужум Баткенской области купили местной поликлинике карету скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации. Бужумовцы сами собрали деньги на машину марки Mercedes Benz Sprinter, которая будет обслуживать 15 тысяч населения сел Бужум и Кара-Булак.

«В связи с тем, что старая машина скорой помощи, обслуживающая села айыльного округа Кара-Булак, нуждается в капитальном ремонте, были трудности в работе в полноценном режиме», — пишет пресс-служба.

В обладминистрации отметили, что молодежь села Бужум помогала и во время режима чрезвычайного положения, когда из-за карантинных ограничений общественный транспорт перестал работать.

Тогда молодые бужумовцы обеспечили около 30 медиков транспортной развозкой, а также купили аппараты ИВЛ местным медучреждениям.

Финпол расследует закуп карет скорой помощи

Минздрав еще в разгар первой волны пандемии сообщал, что в регионах Кыргызстана не достаточно машин скорой помощи. При этом, последнее крупное приобретение новых карет медпомощи ведомством не обошлось без скандалов.

Финполиция 19 октября сообщила, что возбуждено уголовное дело на чиновников минздрава и других уполномоченных органов за злоупотребление должностным положением.

В ходе следствия финпол выявил, что должностные лица минздрава закупили у России 13 автомобилей скорой помощи «Газель Соболь» и «Форд Транзит» по завышенным ценам на сумму около 1 млн долларов, «в результате чего интересам государства причинен ущерб в масштабном размере».

Сейчас факт расследуется, а также и устанавливается круг причастных со стороны высокопоставленных чиновников.

Автомобили скорой медпомощи пришли в июле 2020 года. Их стоимость составила $764 900, покрытых в рамках проекта Всемирного банка «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане». Позже их распределили по всем областям страны.

Однако юрист Эркин Саданбеков посчитал, что стоимость машин была «преувеличена», и обратился с заявлением в генпрокуратуру. На что чиновники минздрава провели пресс-конференцию и рассказали, что цена автомобилей увеличилась из-за дорогостоящего медоборудования.

В своем микроблоге это подтвердил и заведующий отделения реанимации Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов.

🤦‍♂️

Во-первых , там не только соболи, но и реанимобили Форд.

Во-вторых они с мед оборудованием, а оно дорогое.

В-третьих цена указываемая в статья это голая машина без доставки, НДС и прочего. https://t.co/lU1BsTXcFY — Егор (@borisov103) July 16, 2020

По прогнозам замминистра здравоохранения Нурболота Усенбаева, Кыргызстан сейчас переживает второй пик заражений коронавирусом. На 23 ноября в стране зафиксировано всего 69 885 случаев инфицирования COVID-19.

Из них с выздоровлением из больниц и домашней изоляции выписали 61 160 пациентов, а 1 237 человек скончались.