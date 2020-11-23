Пользовательница фейсбука Инди Алымбаева рассказала историю своей знакомой о том, что в жилмассиве «Поле чудес» Сокулукского района Чуйской области 18 ноября пьяный отчим избил шестилетнего пасынка. В это время мама ребенка была во дворе дома, услышав крики сына, она вернулась в дом и увидела мужа, который избивает мальчика.

«Муж был пьян. Позвонили в 102, ждали 5 часов, но они не приехали. С утра поехали в третью детскую больницу, там при осмотре врачи вызвали милиционеров. Все зафиксировали. Знакомую под угрозой выкидыша положили в больницу, а сын в шестилетнем возрасте лежит один, у него глаза отекшие, один глаз с кровоизлиянием, многочисленные гематомы и сотрясение мозга», — рассказала она.

В сообщении Алымбаевой также говорится, что отчим нанял адвоката и у него влиятельные знакомые, чем он пугает семью жены.

«Никакой финансовой помощи не оказывает. Пугает своими знакомыми. Правоохранительные органы бездействуют, боимся, что дело просто так закроют», — добавила Алымбаева.

Самого мальчика уже готовят к выписке из больницы. По словам главного врача третьей детской больницы Гульнары Джанабиловой, у пострадавшего мальчика сотрясение головного мозга и ссадины, но наблюдается положительная динамика.

Милиция начала расследование

По данным пресс-службы УВД Чуйской области, 33-летний мужчина беспричинно избил своего шестилетнего пасынка.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Насилие в семье».

В областном УВД сообщили журналисту «Клоопа», что для определения тяжести травм, полученных ребенком, назначили экспертизу.

В милиции добавили, что расследование взяли на контроль руководство МВД и ГУВД Чуйской области, следствие по делу продолжается.

Встречное заявление

Позже адвокат матери мальчика Шердор Абдыкапаров в интервью 24.kg рассказал, что женщина простила мужа.

«Она, услышав о задержании мужа, хочет написать встречное заявление. Она простила мужа, избившего ее сына. Я свою работу сделал как надо, к сожалению, она все решает, это решение окончательное», — сказал адвокат.

В милиции сообщили, что несмотря на встречное заявление, следствие в отношении мужчины продолжится, он находится на допросе.