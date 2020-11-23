На портале Государственных закупок появилась заявка от Ат-Башинской сельской управы на покупку товара под названием «апврпваолрва».

Планируемая сумма тендера была заявлена в 4,4 млн сомов. Кроме этого, подобные ошибки замечены и в сроке выполнения работы, там указано «ВАТВКТКВТ», а в условиях оценки «рьпьапноьа». Ошибка также была и в требованиях технических спецификаций, где указано «птьтаьаььпьпа».

В отделе Департамента госзакупок по работе с порталом журналисту «Клоопа» рассказали, что в тендере имеются технические ошибки и для исправления Министерство финансов направило письмо в сельскую управу.