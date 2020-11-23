Антикоррупционная служба ГКНБ выявила еще одну коррупционную схему в налоговой службе. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

По версии следствия, ответственные должностные лица Налоговой службы вступили в сговор с «недобропорядочными» хозсубъектами. Это позволило хозсубъектам систематически возвращать налоги по НДС, раздробив его на маленькие суммы. По закону, возврат НДС по налогам свыше 300 тысяч сомов должен рассматриваться в межведомственной комиссии, однако этого сделано не было.

«По результатам инициированных АКС налоговых перепроверок установлен ущерб в размере 5 млн 700 тысяч сомов, который возмещен в полном объеме со стороны хозяйствующих субъектов», — пишет пресс-служба ГКНБ.

В ГКНБ сообщили, что по факту злоупотребления должностным положением возбуждено уголовное дело. Обвинения предъявлены инспектору отдела проверок территориального подразделения Налоговой службы Бишкека, начальнику отдела Управления по контролю за крупными налогоплательщиками и начальнику отдела центрального аппарата службы.

Коррупция в Налоговой

Ранее ГКНБ обнаружил другую коррупционную схему в Налоговой. Следователи АКС в начале ноября выяснили, что налоговики помогали производителям алкогольной продукции уклоняться от уплаты обязательных налоговых платежей в «особо крупном размере» и скрывать реальные объемы производства.

Тогда оперативники ГКНБ провели обыски в кабинетах сотрудников центрального аппарата и районных управлениях Налоговой службы. Также они посетили завод и склады монополиста производителя алкоголя, расположенные в городе Бишкек, Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

В результате обысков изъято свыше 460 тысяч единиц алкогольной продукции на сумму свыше 100 млн сомов. Кроме этого, следователи обнаружили склады и частные дома, в которых алкоголь хранился без разрешительных документов.

Незадолго до этого уже другой правоохранительный орган обвинил Налоговую в помощи крупным компаниям уклоняться от налогов. Финпол 27 октября заявил, что сотрудники Соцфонда и налоговой «предоставили преимущества» золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани». Так, компания, якобы, не платила дополнительные налоги и страховые взносы.

Налоговая служба назвала это обвинение «безосновательным» и заявила о готовности предоставить финполу все документы на проверку.