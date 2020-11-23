Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила с заявлением по поводу новой версии кыргызской Конституции, которую вынесли на общественное обсуждение. Референдум предлагают провести 10 января 2021 года.

Предложенный вариант Конституции уже назвали «Ханституцией», потому что в руках президента может быть сконцентрирована почти неограниченная власть. Также в проекте предлагают исключить ряд прав человека и прописать нормы, которые могут привести к цензуре.

Что говорят в Human Rights Watch

Как и Венецианская комиссия, куда обратился за консультацией председатель Конституционной палаты Верховного Суда Карыбек Дуйшеев, в HRW признали, что депутаты шестого созыва кыргызского парламента превысили полномочия.

Они перенесли повторные выборы в парламент на неопределенный срок вопреки действующей Конституции, а также инициировали конституционный референдум, выполняя пожелания и.о. президента Садыра Жапарова и нарушая регламент.

«Временный парламент Кыргызстана не имеет легитимности инициировать далеко идущие конституционные поправки, особенно таким образом, чтобы это противоречило процессу, предусмотренному Конституцией. Любые конституционные реформы должны быть отложены до тех пор, пока не будет приведен к присяге новый парламент, чтобы не было никаких сомнений в приверженности Кыргызстана правам человека и верховенству закона», — заявил Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии.

По мнению правозащитников организации, временный парламент должен сосредоточиться на базовых функциях управления до повторных парламентских выборов, «пока народ не выразит свою волю на свободных и справедливых выборах».

Последствия для страны

У правозащитников вызывают беспокойство не только прямое нарушение законов Кыргызстана, но и предлагаемые изменения в государственном устройстве. Президентская власть и курултай под контролем президента, предлагаемая с ней новая политическая система, не имеют достаточных сдержек и противовесов, ослабляют исполнительную власть.

«Должна ли страна иметь президентскую или парламентскую систему — это политический выбор, который должен быть сделан ее гражданами. Но с точки зрения прав человека важно то, что какой бы ни была политическая система, она должна иметь систему сдержек и противовесов для предотвращения злоупотребления властью теми, кто занимает политические посты», — напоминают в HRW.

Новая версия Конституции не только представлена с рядом нарушений действующей Конституции, но и ставит под угрозу ряд базовых прав человека, которые Кыргызстан когда-то обязался соблюдать.

«Предложения также включают, например, меру, которая запретила бы публикации, в том числе в электронных СМИ, а также показы и публичные мероприятия, противоречащие “общепризнанным моральным ценностям и традициям народа Кыргызстана». Такое положение несовместимо с обязательствами Кыргызстана уважать и защищать основные права на выражение мнений, собрания и ассоциации», — подчеркивают правозащитники.

Кроме того, Кыргызстан не соблюдает прописанные в действующей Конституции правила принятия конституционных изменений, что «вызывает серьезную озабоченность по поводу добросовестного намерения добиваться этих поправок».

За менее чем неделю, что проект был обнародован, он вызвал серьезную критику, в том числе со стороны ряда действующих членов парламента, бывшего временного президента Розы Отунбаевой, правозащитников и активистов. Так же прошел мирный марш несогласных с изменением Конституции — в действующей Конституции право на мирные акции есть, в предлагаемой нет.

По мнению Human Rights Watch, право Кыргызстана проводить конституционные реформы неоспоримо, но чтобы соблюсти законность этого процесса, следует провести новые парламентские выборы ( как и должно было быть по действующей Конституции).

Уже новый парламент сможет легитимно инициировать реформы и провести полноценный совещательный процесс консультаций. Сейчас же спешка с проведением реформы Конституции до выборов вызывает опасения.

«Тот факт, что руководство Кыргызстана пытается протаранить конституционные изменения сейчас, перед проведением повторных парламентских выборов и в нарушение процедур, изложенных в Конституции, наводит на мысль о скрытых мотивах», — сказал Уильямсон, добавив, что «приоритетом сейчас должно стать обеспечение свободных, справедливых и своевременных выборов».

Human Rights Watch призывает международных партнеров республики, в частности Европейский союз и его государства-члены, США и Великобританию призвать правительство Кыргызстана обратить внимание на выводы Венецианской комиссии amicus curiae brief, и обеспечить проведение предстоящих выборов в соответствии с Конституцией Кыргызстана и основными свободами.

История нового проекта Конституции

Конституционная реформа в стране — пункт в предвыборной программе партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые создали партию «Мекенчил». Когда после начала политического кризиса Жапаров вышел из тюрьмы и с помощью сторонников стал и.о.президента и премьером, он заявил, что реформа необходима. По его словам, Кыргызстан должен стать президентской страной.

По инициативе Жапарова были перенесены выборы в парламент на неизвестный срок, и началась конституционная реформа. Жапаров оправдывал перенос выборов в парламент на неизвестный срок «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же считали, что он нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция». Ряд депутатов, что значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявил, что не видел документ и не участвовал в его разработке.

Многие политики называют ее откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, и даже в средневековье и опасаются за свободу народа, если ее введут. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции мир республику перестанет признавать и оказывать ей помощь.

Другие политики считают, что Жапаров стал жертвой юристов. При этом президентская форма правления, народный курултай как главный орган страны (правда, подотчетный президенту) в документе, как и ряд других идей, уже мелькали в выступлениях Жапарова после освобождения.

Депутат Канат Исаев в открытую заявил, что автор проекта Садыр Жапаров, но в в официальном списке творцов проекта Конституции его фамилии нет. Экс-помощник Садыра Жапарова Акылбек Жапаров уже подтвердил, что в разработке проекта участвовал Аппарат президента, и учитывались идеи на тот момент и.о. президента и премьера Садыра Жапарова. Это нарушило действующую Конституцию.

Чтобы вносить поправки в выдвинутый на общественное обсуждение вариант основного закона страны, и.о. президента Талант Мамытов [сторонник и экс-сопартиец Садыра Жапарова по «Ата-Журт», судимый ранее вместе с ним и с нынешним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым за попытку насильственного захвата власти] собрал Конституционное совещание.

В составе Конституционного совещания 89 человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания нет.