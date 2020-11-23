Сообщество юристов Кыргызстана провело брифинг на тему «Поспешная конституционная реформа: законность и обоснованность», где обосновало нелегитимность действий нового Конституционного совещания. «Клооп» приводит краткий пересказ брифинга.

Корень зла не в Конституции

Присутствующие призвали тех, кто не согласен с продвигаемой Садыром Жапаровым и его сторонниками конституционной реформой подписать петицию на новом ресурсе, который создали вместо заблокированного весной в республике Change.org. Петиция в Кыргызстане не будет иметь юридической силы, но покажет, сколько людей на самом деле против реформ.

«Мы намерены собрать полмиллиона голосов. Мы через этот портал хотим выразить волю народа. Она преследует три требования: отозвать закон о проведении конституционного референдума, своевременно провести президентские и парламентские выборы, и [требование] к представителям властей действовать в соответствии с требованиями Конституции и законов», — сказала юристка Таттуубубу Эргешбаева, координатор мероприятия.

Юристы считают, что конституционная реформа может привести страну к пропасти.

«Представители власти, которые приходят — а нам, к сожалению, с ними не везет — пытаются манипулировать населением, находящимся в тяжелом положении. Благодаря статистическим данным мы хотим показать и доказать, что корень зла не в Конституции, важно просто работать!» — отметила Эргешбаева.

Фото: Facebook, Dinara Oshurahunova

По словам юристки, сегодня ни один из государственных институтов не обладает полной легитимностью: ни институт правительства, ни институт президента, ни институт парламента.

Фото: Facebook, Dinara Oshurahunova

Фото: Facebook, Dinara Oshurahunova

«Это оказывает влияние и на правоохранительные, и на судебные органы: они не знают, кто главнокомандующий, кому подчиняться? А международная арена не знает, с кем и как разговаривать: у нас неустойчивое положение», — констатировала она.

Про скорострельную реформу

По словам юриста Аяза Баетова, реформа основного закона страны занимает явно не 15 дней. Во-первых, по кыргызской действующей Конституции, во-вторых, по мировому опыту. Так, в Италии поправки заняли 6 месяцев, в Грузии реформа заняла 8 месяцев, а в Туркменистане год.

«Какова цель Конституционного совещания? Написать документ, который будет реально работать или же успеть к дедлайну? Они сами отмечают, что работают стихийно», — отметил Баетов.

Кроме того, его ввела в недоумение гендерная составляющая: в составе Конституционного совещания всего 8 женщин.

Кроме того, юристы заявили, что по действующей Конституции ни президент, ни и.о. президента не имеют права инициировать референдум.

Еще одним важным моментом стало то, что в мировой практике Конституционное совещание создается для того, чтобы эксперты, специалисты в самых различных областях писали новую Конституцию либо разработали изменения и дополнения в действующий основной закон. Конституционное совещание не работает с проектами Конституции, которые вынесены на общественное обсуждение.

«Ханституция»

Конституционная реформа в стране — пункт в предвыборной программе партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые создали партию «Мекенчил». Когда после начала политического кризиса Жапаров вышел из тюрьмы и с помощью сторонников стал и.о.президента и премьером, он заявил, что реформа необходима. По его словам, Кыргызстан должен стать президентской страной.

По инициативе Жапарова были перенесены выборы в парламент на неизвестный срок, и началась конституционная реформа. Жапаров оправдывал перенос выборов в парламент на неизвестный срок «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же считали, что он нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция». Ряд депутатов, что значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявил, что не видел документ и не участвовал в его разработке.

Многие политики называют ее откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, и даже в средневековье и опасаются за свободу народа, если ее введут. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции мир республику перестанет признавать и оказывать ей помощь.

Другие политики считают, что Жапаров стал жертвой юристов. При этом президентская форма правления, народный курултай как главный орган страны (правда, подотчетный президенту) в документе, как и ряд других идей, уже мелькали в выступлениях Жапарова после освобождения.

Депутат Канат Исаев в открытую заявил, что автор проекта Садыр Жапаров, но в в официальном списке творцов проекта Конституции его фамилии нет. Экс-помощник Садыра Жапарова Акылбек Жапаров уже подтвердил, что в разработке проекта участвовал Аппарат президента, и учитывались идеи на тот момент и.о. президента и премьера Садыра Жапарова. Это нарушило действующую Конституцию.

Чтобы вносить поправки в выдвинутый на общественное обсуждение вариант основного закона страны, и.о. президента Талант Мамытов [сторонник и экс-сопартиец Садыра Жапарова по «Ата-Журт», судимый ранее вместе с ним и с нынешним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым за попытку насильственного захвата власти] собрал Конституционное совещание.

В составе Конституционного совещания 89 человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания нет.