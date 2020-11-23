Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли шесть пациентов с коронавирусом. В Бишкеке и Чуйской области умерли по два пациента. Один пациент скончался в Ошской области, и еще один в Таласской.

Всего за весь период пандемии зафиксировали 1 237 смертей от COVID-19.

По данным штаба за сутки выявили 304 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных в Бишкеке.

Бишкек — 101;

Джалал-Абадская область — 72;

Чуйская область — 51;

Иссык-Кульская область — 32;

Ошская область — 19;

Таласская область — 16;

Баткенская область — 8;

Нарынская область — 3;

Ош — 2.

По данным штаба, за все время пандемии в стране выявили 69 885 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 349 пациентов. По всей стране за время пандемии выписали 61 160 пациентов из больниц и стационаров.

На 23 ноября в стране от коронавируса в больницах лечатся 3 096 пациентов, среди которых 138 находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще 3 648 пациентов находятся на амбулаторном лечении.

Среди медработников за сутки выявили 2 новых случая заражения COVID-19. Один медик заразился в Ошской области, другой — в Джалал-Абадской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 5 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 815 медиков, из которых всего выздоровели 3 545 медработников.