Рэпер Бегиш и певец Абир Касенов опубликовали клип на песню «Элим алданба» — «Не будь обманутым, мой народ». Артисты поют о том, как политкризис повлиял на Кыргызстан и призывают власти перестать грабить страну и восстановить справедливость.
О чём поют артисты:
В поисках справедливости
Мага баарың бип бирдей,
Кимиң мыктысың билбейм.
Акыйкатты мен издейм,
Таба албай келем.
Чекчейт.
Тегерегиңди сен чекчейт.
Талыкпай иште изден
Элге билгизбей.
Алдыда жол экөө.
Оңго бассан келечек кең,
Солго бассаң кетет бекер.
Калган убакытың
Убарасың.
Ошол үчүн ойлон.
Элим алданба.
Для меня вы все равны,
Не знаю, кто из вас лучше.
Я ищу справедливости,
Но не могу её найти.
Улучши все вокруг,
Работай без устали, ищи,
Не крича об этом народу.
Впереди две дороги:
Направо пойдешь — будет большое будущее,
Налево — твое оставшееся время уйдет впустую.
Будешь утруждаться,
Поэтому подумай.
Не будь обманутым, мой народ.
Не будь обманутым, мой народ.
Кыргызстанцы устали от политкризиса
Элди алдаба.
Элди алдаба (жок).
Элди алдап шопуруңду жалдаба (жок).
Эл сен жок деле эптеп-септеп жан багат (эптеп),
Сен көргөзгөндү эл, сен деп тандабайт.
Тажады эл ырчылардын үнүнөн (тажады).
Тажады эл көтөрүлүш күнүгө (тажады).
Тажады эл саясаттын жытынан.
Элге берчи бүтүн нан (берчи),
Ачка калды бир тууган (ачка).
Тоонун башын сүйлөгөндөр,
Качып кетти журтунан (качып).
Издеп тапкан адам,
Чөнтөгүнө толтурат (акча),
Оозун жабып олтурат,
Акча дудук болтурат.
Ачылып,чачылып,
Кууп чыктын качырып.
Эч бири түтпөсө,
Оозуң калды басылып,
Ашыгып,
Машыгып,
Орун талашпа.
Не обманывай народ.
Не нанимай своего водителя, обманывая народ.
Народ как-нибудь и без тебя проживет.
Народ не выберет то, что ты показываешь.
Устал народ от голоса певцов,
Устал народ от ежедневных восстаний,
Устал народ от запаха политики.
Дай кусок хлеба народу —
Голодным остался наш родной человек.
Те, кто многое обещал,
Убежал от народа.
Те, кто находят деньги — набивают свои карманы,
И сидят молча.
Деньги делают людей немыми.
Ты расскрылся,
Прогнал всех.
Уже никто тебе не противостоит,
И ты умолк.
Не спеши, не торопись,
Чтобы занять место.
Это уже не первая песня в репертуаре рэпера Бегиша о политической ситуации в стране. В мае 2020 года он опубликовал клип на песню «Саясат» — «Политика», в которой спел о коррупции, коронавирусе, продаже голосов на выборах и других проблемах в Кыргызстане.
Жапаров, политкризис и конституционная реформа
Смена власти и политический кризис в Кыргызстане наступил после массовых протестов 5 октября 2020 года. Тогда тысячи протестующих вышли на центральную площадь столицы с требованием отменить итоги парламентских выборов.
Во время выборов и предвыборной агитации очевидцы и СМИ фиксировали массовые нарушения со стороны членов трёх провластных партий — «Биримдик», «Кыргызстан» и «Мекеним Кыргызстан».
Итоги голосования были отменены, однако некоторые чиновники на фоне протестов нелегитимно стали занимать новые должности во власти.
Так, освободившийся из мест заключения Садыр Жапаров занял пост премьер-министра, а потом и путем угроз добился отставки главы страны и стал и.о. президента.
*14 ноября Жапаров отказался от должностей, чтобы баллотироваться в президенты. И.о. президента стал Талант Мамытов, а и.о. премьер-министра — Артём Новиков.
Мамытов — близкий соратник Садыра Жапарова. В 2012 году его вместе с Жапаровым и Ташиевым судили за попытку насильственного захвата власти – тогда толпа митингующих под их предводительством перелезла через забор Белого дома и попыталась проникнуть на территорию охраняемого объекта.
За время нахождения на посту и.о. президента он успел назначить своих соратников на новые должности и инициировать законопроект о внесении изменений в Конституцию. В народе документ уже прозвали «Ханституцией».
Проект новой Конституции имеет в себе размытые определения — вроде слова «нравственность» — и значительно усиливает полномочия президента. Так, например, предложено ввести «народный курултай», который будет созывать президент. Решения курултая «рекомендательные» — но он сможет предлагать увольнять членов правительства.
В руках президента будет не только курултай, он сможет вести заседания кабмина и назначать министров и руководителей многочисленных госкомитетов. Глава государства получит возможность править два срока подряд. А еще он сможет инициировать законопроекты.
Кроме того, в предлагаемых поправках есть угроза правам человека и нормы, которые могут привести к цензуре.
Референдум по принятию новой Конституции предлагается провести в день досрочных президентских выборов 10 января 2021 года.
Гражданское общество, международные организации и юристы заявляют, что парламент нарушил ряд законов, когда собрал подписи депутатов для инициирования проекта новой Конституции. Все дело в том, что срок работы депутатов шестого созыва уже истек и они не имеют права принимать решения по таким вопросам.
Над материалом работала: Айжамал Джаманкулова.
Перевод текста: Кайрат Замирбеков.