Это уже не первая песня в репертуаре рэпера Бегиша о политической ситуации в стране. В мае 2020 года он опубликовал клип на песню «Саясат» — «Политика», в которой спел о коррупции, коронавирусе, продаже голосов на выборах и других проблемах в Кыргызстане.

Жапаров, политкризис и конституционная реформа

Смена власти и политический кризис в Кыргызстане наступил после массовых протестов 5 октября 2020 года. Тогда тысячи протестующих вышли на центральную площадь столицы с требованием отменить итоги парламентских выборов.

Во время выборов и предвыборной агитации очевидцы и СМИ фиксировали массовые нарушения со стороны членов трёх провластных партий — «Биримдик», «Кыргызстан» и «Мекеним Кыргызстан».

Итоги голосования были отменены, однако некоторые чиновники на фоне протестов нелегитимно стали занимать новые должности во власти.

Так, освободившийся из мест заключения Садыр Жапаров занял пост премьер-министра, а потом и путем угроз добился отставки главы страны и стал и.о. президента.

*14 ноября Жапаров отказался от должностей, чтобы баллотироваться в президенты. И.о. президента стал Талант Мамытов, а и.о. премьер-министра — Артём Новиков.

Мамытов — близкий соратник Садыра Жапарова. В 2012 году его вместе с Жапаровым и Ташиевым судили за попытку насильственного захвата власти – тогда толпа митингующих под их предводительством перелезла через забор Белого дома и попыталась проникнуть на территорию охраняемого объекта.

За время нахождения на посту и.о. президента он успел назначить своих соратников на новые должности и инициировать законопроект о внесении изменений в Конституцию. В народе документ уже прозвали «Ханституцией».

Проект новой Конституции имеет в себе размытые определения — вроде слова «нравственность» — и значительно усиливает полномочия президента. Так, например, предложено ввести «народный курултай», который будет созывать президент. Решения курултая «рекомендательные» — но он сможет предлагать увольнять членов правительства.

В руках президента будет не только курултай, он сможет вести заседания кабмина и назначать министров и руководителей многочисленных госкомитетов. Глава государства получит возможность править два срока подряд. А еще он сможет инициировать законопроекты.

Кроме того, в предлагаемых поправках есть угроза правам человека и нормы, которые могут привести к цензуре.

Референдум по принятию новой Конституции предлагается провести в день досрочных президентских выборов 10 января 2021 года.

Гражданское общество, международные организации и юристы заявляют, что парламент нарушил ряд законов, когда собрал подписи депутатов для инициирования проекта новой Конституции. Все дело в том, что срок работы депутатов шестого созыва уже истек и они не имеют права принимать решения по таким вопросам.

Над материалом работала: Айжамал Джаманкулова.

Перевод текста: Кайрат Замирбеков.