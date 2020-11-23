В Академии наук 23 ноября состоялось очередное пленарное заседание Конституционного совещания. «Клооп» подготовил краткий пересказ некоторых предложений членов Конституционного совещания.

Пригласим критиков

Одним из первых с предложением выступил бывший омбудсмен Турсунбек Акун. Он предложил включить в совещание тех, кто критикует новую Конституцию. В частности, депутата Омурбека Текебаева и экс-президентку Розу Отунбаеву.

«Сейчас в обществе и среди политиков много вопросов вызывает новая Конституция. Давайте включим в состав совещания Омурбека Текебаева и Розу Отунбаеву, пригласим экспертов. Нужно отойти от монолога и прийти к конструктивному диалогу, выслушать тех, кто выступает против проекта Основного закона», — сказал Турсунбек Акун.

Это предложение поддержал Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика–Ата Журт» Кенжебек Бокоев. Он предложил расширить состав совещания и включить в него еще 10-15 человек из числа юристов и участников марша против изменения Конституции.

Пусть парламент назначает судей и генпрокурора

Также Бокоев предложил передать парламенту полномочия по назначению судей, генпрокурора и главы Счетной палаты, для того, чтобы «президент не стал драконом».

«Во главу угла мы всегда ставим судебную ветвь, поэтому для обеспечения независимости вопрос назначения судей нужно передать парламенту. Основную роль играют и выборы, которые должны проходить прозрачно. Чтобы исполнительная ветвь власти не влияла на ход выборов, назначение членов ЦИК предлагаю также передать парламенту», — сказал он.

Кроме того, Бокоев предложил избирать мэров городов и глав айыл окмоту через прямые выборы, когда это делает сам народ, а не депутаты местных кенешей.

Республика Кыргыз

Экс-министр юстиции Марат Кайыпов предложил переименовать страну.

«У нас название страны на русский язык переводится как Кыргызская Республика, надо правильно написать “Республика Кыргыз”, а Кыргызская Республика звучит будто это республика только кыргызов. А “Республика Кыргыз” даст понять, что это страна, где консолидированы множество народов», — заявил он.

Однако председатель объединенного духовного общества «Кыргыз жолу» Кадыр Кошалиев предложил другой вариант.

«Мы предлагаем назвать “Кыргызская Народная Республика”, так как пришла народная власть, тогда и в названии должен быть народ, как Китайская Народная Республика», — сказал Кошалиев.

Исключение понятия «светское государство»

Экс-депутат Жогорку Кенеша и близкий соратник Садыра Жапарова Нооманжан Аркабаев предложил убрать из Конституции понятие «светское государство».

«Меня пригласила группа религиозных деятелей и просила передать вам, что нужно убрать из Конституции слова «светское государство». Может быть, неправильно полностью убирать эти слова, я предлагаю вместо них написать, что страна основана на передовой науке и культуре», — сказал Нооманжан Аркабаев.

На это предложение ответил экс-директор Госкомиссии по делам религий Зайырбек Эргешов. Он отметил, что в Конституциях всех стран Центральной Азии и тюркских государств есть слово «светское».

«Я вчера специально просмотрел Конституции Турции, Туркменистана, Азербайджана, Татарстана, Узбекистана, Башкортостана, Казахстана и Таджикистана. Во всех основных законах на русском языке указано “светское”, а на родном языке у них представлены переводы указанного слова.[…] Если убрать слово “светское”, то возникнут проблемы со свободой выбора религии граждан», — сказал Эргешов.

Возврат смертной казни

На заседании секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» экс-депутаты Нооманжан Аркабаев и Казыбек Шайымбетов заявили, что надо отменить запрет на смертную казнь в Кыргызстане.

«Я за введение смертной казни. Потому что это минимизирует влияние коррупции и ОПГ, педофилов и убийц», — сказал он и попросил внести предложение в протокол.

Его поддержал другой член секции Казыбек Шайымбетов.

«Я тоже за. Нужно ввести не для того, чтобы убивать человека, а чтобы тому, кто посягнул на жизнь человека, дать понять: его ждет та же участь», — заявил он.

Однако зампред секции Темирбек Нурматов выступил за то, чтобы оставить запрет на смертную казнь. Он отметил, что Кыргызстан является участником международных пактов, ратифицированных еще в 1994 году.

«Соответственно, эти обязательства нам нужно выполнять», — пояснил он.

Убрать Манаса

Нооманжан Аркабаев богат на предложения изменений. Он считает, что нужно исключить упоминание Манаса из преамбулы новой Конституции.

«А нельзя ли убрать словосочетание “Манас Великодушный”? Потому что не нужно загружать Конституцию, тем более в Основном законе в других статьях подобных упоминаний нет», — сказал он.

Его поддержала доктор юридических наук Лейла Сыдыкова. Она подчеркнула, что «Конституция не терпит лишних формулировок».

«Какое бы слово мы не вносили, оно должно найти распаковку в других статьях, а это словосочетание, кроме как преамбулы, мы нигде не встречаем», — отметила она.

Казыбек Шайымбетов на этот раз не согласился с Аркабаевым. По его словам, Манас должен остаться.

«Только нужно писать “заветам Манаса”, а не “Манаса Великодушного”», — считает бывший депутат.

Спор прервал председатель секции Нурлан Шерипов.

«Вопросы по преамбулам выносите на пленарное заседание. Здесь давайте обсудим статьи, касающиеся прав человека», — сказал он.

Конституционное совещание

20 ноября и.о. главы государства Талант Мамытов подписал указ об образовании Конституционного совещания. В состав органа включено около 90 человек, среди которых есть действующие парламентарии.

На создание совещания отреагировал депутат Дастан Бекешев. В своем телеграм-канале он пояснил, что Конституционное совещание образовывают постановлением парламента, а не указом и.о. президента.

«Указ президента здесь не правильный, президент не может вносить законы в парламент», — пояснил он.

Экс-спикер легендарного парламента Абдыганы Эркебаев отметил, что состав КС непрофессиональный, так как там крайне мало юристов-специалистов по конституционному праву.

«Список совещания появился сразу после того, как и.о. президента Талант Мамытов подписал указ о создании комиссии. Возможно все это было спланировано. Такие вещи требуют серьезной подготовки, консультаций влиятельных политиков, практиков и юристов по конституционному праву. Вызывает удивление то, что в составе КС крайне мало представителей конституционного права и практиков», — сказал он.

Экс-депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов заявил, что Конституционно совещание заняло соглашательскую позицию.

«Они могут предложить какие-то “косметические” предложения, а серьезной критики я не вижу», — сказал он. По его мнению, в состав КС пригласили только тех, кто проявил лояльность, а критиков нет.

«Ханституция»

Конституционная реформа в стране активно поддерживается Садыром Жапаровым, который занял кресло премьер-министра и и.о. президента после того, как его отпустили из колонии на волне народных митингов против результатов выборов в парламент. Сейчас он снял с себя полномочия, чтобы баллотироваться в президенты.

После того, как парламент одобрил законопроект по переносу выборов Жогорку Кенеша и конституционной реформе, юристы и гражданское общество назвали документы «спущенным сверху».

Жапаров оправдывал перенос выборов в парламент на неизвестный срок «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же считали, что он нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция», потому что он значительно усиливает президентские полномочия. Несколько депутатов, которые значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявили, что не видели документ или не участвовали в его разработке.

Многие политики называют новую Конституцию откатом к авторитаризму и временам Курманбека Бакиева. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции республику перестанут признавать в мире и оказывать ей помощь.

Другие политики считают, что Жапаров стал жертвой юристов. При этом президентская форма правления, народный курултай как главный орган страны (правда, подотчетный президенту) в документе, как и ряд других идей, уже мелькали в выступлениях Жапарова после освобождения.

Депутат Канат Исаев в открытую заявил, что автор проекта Садыр Жапаров, но в в официальном списке творцов проекта Конституции его фамилии нет.

22 ноября в Бишкеке прошел мирный марш несогласных с изменением Конституции. В марше участвовали несколько сотен человек — они принесли с собой плакаты, в которых говорилось о недопустимости «ханституции», давления на свободу и права человека, необходимости демократии и парламентаризма.