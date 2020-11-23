Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 23 ноября принял у себя главу Савайского айыл-окмоту Кара-Суйского района Ошской области Мунарбека Сайпидинова. Ранее он пожаловался Ташиеву в видео-обращении на обыск в его доме и «политические гонения» из-за того, что бывший замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов его названный отец.

«В ходе разговора глава ГКНБ выслушал все доводы Сайпидинова и поручил соответствующим подразделениям объективно и всесторонне изучить информацию, озвученную им в видеообращении. В свою очередь, Ташиев заверил, что ГКНБ остается вне политики и не занимается преследованием по политическим и другим мотивам», — написала пресс-служба ведомства.

«Чуть что — гонения»

Мунарбек Сайпидинов опубликовал свое обращение к Ташиеву 19 ноября в своей соцсети. Он рассказал, что накануне силовики провели обыск в его доме, и это не единственный случай «гонений» на него.

Сайпидинов заявил, что на фоне событий 6 октября депутат парламента Данияр Толонов вместе с приближенными и депутатами айыльного кенеша «разгромили» его кабинет. По его словам, силовики вместо того, чтобы расследовать их поступок взялись за него.

«Чуть что случится, начинаются гонения из-за того, что я посаженный сын Райымбека Матраимова. Райымбек Матраимов — мой названный отец. Он идет своей дорогой, я — своей. Почему на молодежь постоянно направлены политические гонения? На прошедших выборах я подвергся травле со стороны Асылбека Жээнбекова [депутат и брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова]. Чего только не повидал с ними», — рассказал тогда глава Савайского айыл окмоту.

Также Сайпидинов упомянул, что некий депутат местного кенеша по имени Замир представляется всем бывшим адвокатом и приближенным Ташиева и «продает его имя». В заключение своего обращения Сайпидинов как раз и попросил Ташиева принять его у себя в кабинете, если он «хочет знать правду».

*Мунарбек Сайпидинов, он же Мунарбек Раимбеков, был известен, как сельский чиновник, который может себе позволить дорогостоящий отдых в Дубае и имеет портрет Райымбека Матраимова в рабочем кабинете.

Но в феврале 2020 года фамилию Сайпидинова упомянул в своем видеообращении боец смешанных единоборств Тологон Рахманберди уулу.

Тогда Рахманберди уулу рассказал о том, что Сайпидинов якобы пришел к нему в больницу вместе с чиновником ошской мэрии Кылычем Саркарбаевым и угрожал убийством. Угрозы якобы последовали после того, как Саркарбаев стрелял в спортсмена — чиновники требовали от пострадавшего не писать заявление.

Обыски и знакомство Ташиева с Замиром

Оперативники ГКНБ 18 ноября провели обыск в домах Сайпидинова и главы Сарайского айыл окмоту Замирбека Тургунбаева. Их подозревают в создании ОПГ для преступлений в городе Ош и Ошской области, следствие продолжается.

Тогда силовики сообщили, что в результате обысков в доме Тургунбаева было найдено холодное оружие, которое направили на экспертизу, а кабинет Сайпидинова опечатали.

Незадолго до встречи Ташиева с Сайпидиновым в ГКНБ заявили, что обвинения главы Савайского айыл-окмоту в адрес силовиков не соответствуют действительности. По данным комитета, Ташиев не знаком с упомянутым Замиром.

В ведомстве также опровергли обвинения Сайпидинова в том, что во время этого обыска силовики грубо отнеслись к его близким родственникам и матери Тургунбаева.

«Стоит отметить, что в ходе обысковых мероприятий не было фактов грубого отношения с лицами, находящимися дома. В свою очередь, мать Тургунбаева доброжелательно отнеслась сотрудникам ГКНБ, предложив угостить чаем», — сообщили силовики.

Кто такой Райымбек Матраимов?

«Раим-миллион» или Райымбек Матраимов — экс-зампред Таможенной службы и фигурант расследований журналистов «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о незаконном вывозе $700 млн из Кыргызстана.

20 октября Матраимова задержали сотрудники ГКНБ. По данным спецслужбы, Матраимов и другие должностные лица наладили коррупционную схему в системе Гостаможни с 2016 года.

Однако в этот же день стало известно о том, что Матраимова отпустили домой. В ГКНБ сообщили, что бывший таможенник заключил сделку со следствием и обещал до конца 2020 года выплатить в казну государства 2 млрд сомов. Он уже перевел на спецсчет ГКНБ более 500 млн сомов из этой суммы.

На пресс-конференции 12 ноября Садыр Жапаров, который на тот момент был и.о. президента, объяснил, что это было политическое решение, чтобы «государство хотя бы получило деньги в свою пользу».

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