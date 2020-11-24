В Административном суде Бишкека рассказали, почему Центральная избирательная комиссия незаконно вернула Омурбеку Текебаеву мандат депутата.

По данным суда, ЦИК вернула Текебаеву мандат 15 октября, так как Верховный суд направил дело в отношении политика на новое рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам.

В суде отмечают, что Текебаев получил свой мандат, от которого добровольно отказался действующий депутат Садык Шер-Нияз, «для восстановления избирательных прав». Но, согласно части 3 статьи 65 закона «О выборах» — в случае досрочного выбытия депутата, его мандат передается следующему по очереди кандидату из того же списка.

«Текебаев не был следующим за отказавшимся от мандата депутатом по очереди из того же списка, норма закона была нарушена, ввиду чего постановление ЦИК было отменено судом. Таким образом, решение суда было принято на основании требований конституционного закона», — пояснили в суде.

Решение о незаконном возвращении мандата

Ранее активист и поэт Темирлан Ормуков сообщил, что выиграл суд по иску в связи с выдачей депутатского мандата Омурбеку Текебаеву. По словам Ормукова, все принятые законы, в которых принимал участие Текебаев, нелегитимны.

Политик и лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев позже заявил, что суд принял «политическое решение», добавив, что угрозами забрать мандат депутата его запугивали и раньше.

Дело Текебаева

Политик Омурбек Текебаев и бывший президент Алмазбек Атамбаев были в конфронтации с 2016 года. Сначала партия не поддержала конституционную реформу Атамбаева, а затем Текебаев обвинил Атамбаева в незаконном приобретении земли в селе Кой-Таше и в получении теневых доходов.

Кроме этого, что юристы «Ата Мекен» заявляли, что Атамбаев причастен к грузу в разбившемся «Боинге-747» возле поселка Дачи-Су.

Весной 2017 года оппозиция планировала объявить импичмент Атамбаеву, но в феврале того же года Текебаева и его сопартийца Дуйшонкула Чотонова арестовали.

Текебаева и Чотонова обвиняли в том, что в они 2010 году получили взятку в $1 млн у российского бизнесмена Леонида Маевского в обмен на управление сотовым «Мегаком», принадлежащий государству.

В этом же году их признали виновными в коррупции и вымогательстве. Аффилированный с Текебаевым телеканал «Сентябрь» закрыли из-за «экстремистских материалов», а ЦИК после приговора досрочно отозвала мандат Текебаева.

В 2019 году Верховный суд отменил приговор Текебаеву и направил его дело на пересмотр. После этого зампредседателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов заявил, что Текебаев свой мандат не получит, даже если его оправдают, так как для этого нет законодательной базы.

По словам Бекматова, Текебаев не мог вернуть мандат шестого созыва, но имел право баллотироваться уже в седьмой созыв. Однако политик не стал идти на парламентские выборы 4 октбяря и решил «освободить дорогу молодым». Позже после отмены результатов голосования на выборах в парламент, беспорядков и начала политического кризиса Текебаев решил вернуться в парламент.