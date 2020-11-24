Пресс-служба Республиканского центра «СПИД» сообщила, что с 23 ноября до 1 декабря на рынках Бишкека проводится бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ, сифилис, а также на гепатиты В и С.

График и места проведения бесплатного тестирования:

Ошский рынок — 23 и 24 ноября

Аламединский рынок — 25 и 26 ноября

Рынок «Сары-Озон» — 27 и 28 ноября

Рынок «Мадина» — 29 ноября

Рынок «Дордой-Дыйкан» — 30 ноября

Рынок «Орто-Сай» — 1 декабря

Тестирование длится с 10:00 до 15:00. Бесплатное тестирование проходит в рамках месячника, посвященного Всемирному Дню борьбы со СПИДом, под девизом «Глобальная солидарность, общая ответственность».

По данным Республиканского центра «СПИД», на 1 ноября 2020 года в Кыргызстане зарегистрировано 10 214 ВИЧ-положительных человек. Только за десять месяцев 2020 года в стране ВИЧ выявили у 507 человек, среди которых 31 — это дети.

На 1 ноября 2020 года в стране 4 373 ВИЧ-инфицированных получают антивирусную терапию, из них 340 — дети.

По статистике, которую ведет центр «СПИД», в Кыргызстане с 1996 по 2020 годы от ВИЧ скончались 2 174 человек, из них 696 — на стадии СПИД.

Также за этот период ВИЧ выявили среди мужчин в Кыргызстане почти в два раза больше, чем среди женщин.

ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека, который поражает иммунную систему, со временем лишая ее возможности сопротивляться заболеваниям — туберкулезу, развитию злокачественных образований и даже банальному ОРВИ.

Существует ошибочное представление, что вирус передается в основном через использованные шприцы. Но, на самом деле, если раньше основным путем передачи был инъекционный способ, то сейчас в 63% случаев люди заражаются через сексуальные контакты.