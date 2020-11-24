Кандидат в президенты Садыр Жапаров 23 ноября дал интервью 7 каналу, который связывают с его другом, председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Несмотря на то, что Жапаров снял с себя полномочия и.о. президента и премьер-министра для участия в выборах президента, он рассказал, как проходят конституционная реформа и экономическая амнистия.

Конституционная реформа

Жапаров заявил, что не является автором нового проекта Конституции и раскрыл имена тех, кто разрабатывал документ. Ранее вызвала скандал информация, что проект Конституции разработал Бектур Зулпиев — юрист свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

«Авторы документа — около 20 человек. Среди них Бекбосун Борубашов, Кадыр Кошалиев, Баяс Турал, Азимбек Бекназаров. Проект обсуждается последние 10 лет. Я внес всего лишь два предложения: объединить полномочия президента и правительства, а также про народный курултай», — сказал Жапаров.

Он отметил, что не хотел отвечать на обвинения в преждевременной инициативе референдума и содержании перекройки Основного закона, потому что «терпеливо ждал, что все поймут».

«Если бы я хотел ханскую власть, то не менял бы Конституцию. […] По сегодняшней Конституции, которую Омурбек Текебаев писал в своих интересах, как раз у президента много полномочий. Наши проблемы из-за этого Основного закона. Выигравшие партии делят власть и везде ставят своих людей. Я хотел провести политическую реформу и начать все с чистого листа», — заявил Жапаров.

Он также предложил противникам проекта Конституции самим принять участие в его доработке.

«Пусть тот же Текебаев и Отунбаева, вместо того чтобы кричать на улице, внесут свои предложения. Пусть идут в Академию наук на обсуждения, их никто не выставит за дверь», – сказал Жапаров.

Бывший и.о. президента также заявил, что не против переноса референдума по изменению Конституции.

«Я хочу сказать членам конституционного совещания: не торопитесь. Если надо, обсуждайте месяц или два», — добавил Жапаров.

Однако при этом, он предложил 10 января 2021 года вынести на референдум два вопроса. Первый – вопрос по поводу формы правления в Кыргызстане. По его словам, этот вопрос не требует срочного обсуждения проекта новой Конституции.

Жапаров заявил, что его предложение парламенту – законопроект экс-депутата, ныне генпрокурора Курманкула Зулушева о референдуме по форме правления — президентской или парламентской.

«Я бы попросил депутатов этот проект вынести на референдум. Давайте сначала спросим у народа. Какую форму правления хотят люди? В этом законопроекте предлагают две формы правления — парламентскую и президентскую, я бы добавил еще смешанную — президентско-парламентскую», — сказал он.

Второй вопрос, по которому гражданам будет предложено голосовать на референдуме – о том, как должен формироваться парламент.

«Также должен быть второй вопрос – вы хотите, чтобы выборы в Жогорку Кенеш были по партийным спискам или по смешанным (35 по одномандатным, 55 по партийным спискам)», – подчеркнул Жапаров.

Митинги против референдума

Садыр Жапаров прокомментировал митинги и выступления против конституционной реформы, заявив, что «Кыргызстан стоит на грани конфликта». По его словам, проект новой Конституции комментируют молодые люди, не понимающие сути.

Кандидат в президенты обвинил депутата Омурбека Текебаева в том, что тот занимается подстрекательством и вводит людей в заблуждение.

«Сейчас Омурбек Текебаев сидит в кафе и принимает представителей молодежи по очереди. Он учит их, как выступать и что говорить. […] Сегодня в стране такая ситуация: если все поднимутся, то потом будет плохо. Нам 6 октября удалось все взять в свои руки, теперь те, кто тогда спрятался, начинают будоражить народ», — заявил он.

Экономическая амнистия

Жапаров в своем интервью отметил, что экономическая амнистия заработает полным ходом после принятия соответствующего закона.

По его словам, в рамках амнистии продолжают вносить средства на спецсчет.

«Я сейчас не могу назвать точную сумму. Многие перевели деньги. Нельзя сейчас называть имена. Некоторые просят не обнародовать свои имена. Законопроект по экономической амнистии прошел два чтения в парламенте. После принятия он сразу вступит в силу, и амнистия заработает», — сказал Жапаров.

«Ханституция»

Конституционная реформа в стране — пункт в предвыборной программе партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые создали партию «Мекенчил». Когда после начала политического кризиса Жапаров вышел из тюрьмы и с помощью сторонников стал и.о.президента и премьером, он заявил, что реформа необходима. По его словам, Кыргызстан должен стать президентской страной.

По инициативе Жапарова были перенесены выборы в парламент на неизвестный срок, и началась конституционная реформа. Жапаров оправдывал перенос выборов в парламент на неизвестный срок «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же считали, что он нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция». Ряд депутатов, что значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявил, что не видел документ и не участвовал в его разработке.

Многие политики называют ее откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, и даже в средневековье и опасаются за свободу народа, если ее введут. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции мир республику перестанет признавать и оказывать ей помощь.

Другие политики считают, что Жапаров стал жертвой юристов. При этом президентская форма правления, народный курултай как главный орган страны (правда, подотчетный президенту) в документе, как и ряд других идей, уже мелькали в выступлениях Жапарова после освобождения.

Депутат Канат Исаев в открытую заявил, что автор проекта Садыр Жапаров, но в в официальном списке творцов проекта Конституции его фамилии нет. Экс-помощник Садыра Жапарова Акылбек Жапаров уже подтвердил, что в разработке проекта участвовал Аппарат президента, и учитывались идеи на тот момент и.о. президента и премьера Садыра Жапарова. Это нарушило действующую Конституцию.

Чтобы вносить поправки в выдвинутый на общественное обсуждение вариант основного закона страны, и.о. президента Талант Мамытов [сторонник и экс-сопартиец Садыра Жапарова по «Ата-Журт», судимый ранее вместе с ним и с нынешним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым за попытку насильственного захвата власти] собрал Конституционное совещание.

В составе Конституционного совещания 89 человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания нет.

22 ноября в Бишкеке прошел мирный марш несогласных с изменением Конституции. В марше участвовали несколько сотен человек — они принесли с собой плакаты, в которых говорилось о недопустимости «ханституции», давления на свободу и права человека, необходимости демократии и парламентаризма.