Издание «Акипресс» со ссылкой на Генеральную прокуратуру сообщило, что надзорный орган передал в Центризбирком материалы со встречи лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова с кыргызстанцами в Москве

По данным прокуратуры, на кадрах, опубликованных в сети со встречи Мадумарова с мигрантами, есть элементы агитации. В надзорном органе отметили, что сейчас идет работы выборных штабов в связи с предстоящими досрочными выборами президента 10 января.

Встреча Мадумарова с кыргызстанцами в Москве прошла 7 ноября. На ней он сделал ряд заявлений, в том числе и то, что предстоящие выборы президента могут пройти несправедливо.

Мадумарова 30 октября заявил, что пойдет на выборы и будет самовыдвиженцем. Политик примет участие в выборах президента уже в третий раз.

Он выдвигался на пост главы государства в 2011 и 2017 годах. На выборах президента в 2011 году Мадумаров занял второе место, проиграв Алмазбеку Атамбаеву. В 2017 Мадумаров также был кандидатом в президенты, однако проиграл Сооронбаю Жээнбекову.