Генеральная прокуратура завела уголовное дело после, опубликованного видео в сети, где неизвестные раздают помощь якобы от имени Садыра Жапарова. Об этом сообщает издание «Акипресс» со ссылкой на пресс-служба надзорного органа.

По данным ведомства, на видео запечатлена машина «Хюндай-Портер», а его водитель житель села Чеч-Добо Ноокатского района.

Все материалы по факту зарегистрировали в ЕРПП по статье «Подкуп голосов» Уголовного кодекса. В прокуратуре отметили, что в надзорном органе начали работать выборные штабы в преддверие выборов президента 10 января.