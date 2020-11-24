Госкомитет национальной безопасности задержал экс-представителя президента в парламенте Курманбека Дыйканбаева. Издание Kaktus.Media со ссылкой на пресс-службу ГКНБ сообщает, что Дыйканбаева задержали по подозрению в незаконном получении 7 млн сомов.

По данным следствия, в октябре 2020 года Дыйканбаев вынудил главу одного из госпредприятий дать ему 7 млн сомов угрожая уволить с должности.

Затем, полученные деньги Дыйканбаев использовал во время предвыборной кампании, для обеспечения себе гарантий получения большего числа голосов избирателей.

ГКНБ задержали Дыйканбаева 24 ноября по статье «Злоупотребление должностным положением», его водворили в СИЗО госкомитета.

Курманбек Дыйканбаев назначили на должность полпреда президента в Жогорку Кенеше в 2018 году, он приостановил исполнения обязанностей на время выборов 4 октября.

На парламентские выборы он шел от партии «Биримдик», которая была одной из победивших, однако 6 октября ЦИК отменил результаты голосования на фоне митингов несогласных с их итогами и захвата Белого дома.