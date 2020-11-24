Оперативники Иссык-Кульской области задержали двух подозреваемых в серии взломов и ограблений совершенных с февраля по октябрь 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В результате розыскных мероприятий, были задержаны 31-летний житель Ак-Суйского района и 35-летний житель пригорода Бишкека. Они уже состояли на оперативном учете как члены ОПГ. Суд назначил им меру пресечения в виде ареста на два месяца.

По данным следствия, с февраля по октябрь месяц на территории Ак-Суйского района и города Каракол произошел ряд краж с банковских учреждений и торговых магазинов. Общая сумма ущерба всех случаев оценивается в сумму свыше 900 тысяч сомов.

«Так, 10 февраля в селе Теплоключенка Ак-Суйского района неизвестные лица путем взлома проникли в помещение микрокредитной компании «Мол-Булак», и совершили кражу мобильных телефонов на общую сумму 800 тысяч сомов», — сообщила пресс-служба УВД.

По ее данным, уже 21 июля в этом же селе злоумышленники взломали дверь и проникли в здание банка «Бай Тушум». Там они похитили денежные средства с терминала в размере 91 250 сомов.

В сентябре в городе Каракол произошла такая же попытка вскрытия терминала в «Бакай банке», однако похитителям не удалось совершить кражу.

Через месяц в Караколе были зафиксированы 3 факта кражи с торговых точек — тогда злоумышленники похитили товары на общую сумму свыше 50 тысяч сомов.

Все перечисленные факты были зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Кража» Уголовного Кодекса и статье «Кража в незначительном размере» Кодекса о проступках, были начаты досудебные производства.

Сейчас милиционеры продолжают следствие и проверяют, причастны ли задержанные мужчины к другим аналогичным преступлениям.