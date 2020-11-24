Полномочный представитель правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов 24 ноября встретился с представителями местных СМИ. В ходе встречи журналистка «Клоопа» задала вопрос о том, почему в Кара-Суйском районе уже полтора месяца не назначают нового акима.

Абдураимов сообщил, что на пост акима рассматриваются две кандидатуры, а также заверил, что они «не имеют отношения к клану Матраимовых». Первый кандидат — Мурадил Тешебаев, второй — Нурлан Абдраев.

Тешебаев — руководитель аппарата полпредства в Ошской области. Абдраев до этого работал первым заместителем акима Кара-Суйского района. Оба кандидата родом из Кара-Суу.

«Видимо, акима не назначили по сегодняшний день из-за последних резонансных происшествий в Кара-Суйском районе. Сейчас есть предложенные мною кандидаты, но они пока не проходят. Видимо, они на рассмотрении.

По моему мнению, [на пост акима] должен прийти опытный специалист с высоким интеллектом, понимающий экономику, справедливый по отношению к району и имеющий авторитет среди жителей», — объяснил Абдураимов.

По мнению главы администрации, самая главная проблема регионов в том, что там руководящие должности получают люди с «крепкими мышцами, но с маленьким интеллектом».

«Кандидаты, которых я предложил, не имеют отношения к Матраимовым. Насколько я знаю, нет, потому что я запрашивал информацию у спецслужб. В свое время они [кандидаты] работали в Кара-Суу, в аппарате правительства и в нашем аппарате. Я с ними провел беседу — они выглядят достойными джигитами», — выразил свое мнение Абдураимов относительно кандидатов.

Абдураимов также заявил, что еще «не почувствовал влияния» семьи Матраимовых. По его словам, за время его работы еще никто не обращался с жалобами на Матраимовых. Полпред заверил, что если будут такие обращения, то «примут меры».

Жарасул Абдураимов был назначен на пост полпреда в Ошской области 19 октября. Он родился и вырос в селе Гульчо Алайского района. По специальности экономист.

Абдураимов — один из учредителей и руководителей партии «Ишеним», основатель Института нанотехнологий. Кроме того, он числится учредителем в более чем десяти компаниях.

Клан Матраимовых

Семья Матраимовых — одна из самых влиятельных семей на юге Кыргызстана. Четверо братьев Матраимовых ранее занимали различные должности на госслужбе.

Искендер Матраимов — депутат Жогорку Кенеша. Ислам Матраимов до июня этого года занимал пост начальника управления внутренних расследований и безопасности Финансовой полиции.

Еще один брат, Раимбек Матраимов, ранее занимал должность замглавы таможенной службы. В обществе он получил прозвище «Раим-миллион». Он является одним из фигурантов журналистского расследования о коррупции и контрабанде на таможне.

Тилек Матраимов — бывший аким Кара-Суйского района Ошской области. Он проработал на этой должности восемь лет.

После того как недовольные результатами парламентских выборов захватили Белый дом, Тилек Матраимов сдал пост акима 6 октября. В тот же день он был пойман при пересечении границы пограничниками Узбекистана и передан ГКНБ Кыргызстана.

9 октября Ошский горсуд признал задержание Тилека Матраимова законным и водворил его в СИЗО ГКНБ на один месяц. Однако 15 октября суд выпустил Матраимова под домашний арест.

Через некоторое время появилась информация, что Тилек Матраимов вернулся на пост главы Кара-Суйской администрации. Однако эту информацию опроверг депутат Искендер Матраимов. Также Искендер Матраимов заявил, что у его брата была выявлена двухсторонняя пневмония.

На данный момент обязанности акима Кара-Суйского района исполняет его первый заместитель Канат Абдиев.