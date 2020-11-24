Глава Фонда Ханнса Зайделя в Центральной Азии Макс Георг Майер выступил с заявлением по поводу конституционной реформы в Кыргызстане и проекта новой Конституции, который получил народное название «ханституция».

Про излишнюю спешку

По словам Майера, главная цель конституционного референдума — совершенствование основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, госустройства, оптимизация и разделение обязанностей между ветвями власти. За время независимости Кыргызстан провел их уже семь плюс один президентский референдум.

«Если Кыргызстан хочет улучшить жизнь своих граждан, конституционная реформа может быть альтернативой, но она должна быть тщательно подготовлена, обсуждена всеми частями общества и согласована в течение достаточного периода времени. Не 3 или 4 недели! Вы помните: “Шашкан шайтандын иши”», — отметил он.

Однако, по его мнению, вместо этого республика идет против верховенства закона и права, что уже признала Венецианская комиссия и нарушает регламент конституционных реформ. Майер считает, что люди просто не будут понимать за что голосуют.

«Проект новой Конституции готовился в спешке, без возможности широкого обсуждения. Ожидать, что рядовые граждане (многие [из которых] не имеют юридических знаний) прочитают проект документа на 44 страницы — иллюзия. Большинство из них проголосуют на референдуме за листок бумаги, который они не читали раньше, но который кардинально повлияет на их жизнь в будущем», — констатировал Майер.

Про «госструктуру-монстр»

Эксперт по государственному и муниципальному управлению считает, что «конституционная реформа снова является политическим инструментом для увеличения политической власти», как было в прежние годы на аналогичных референдумах.

«Мне также интересно, как быстро люди в Кыргызстане забывают: у вас дважды была традиционная президентская структура со всей политической властью, выделенной президенту для управления страной, и дважды это закончилось катастрофой. Почему третья попытка должна быть успешной?» — недоумевает он.

Майер признает, что у страны много проблем и решить их может лишь прозрачное и эффективное управление. Но в новой версии Конституции к прочим многочисленным госструктурам прилагается еще и курултай, который отчасти дублирует единицы местного самоуправления и имеет «непрозрачные задачи и обязанности».

«Боюсь, что эта “новая” конституция создаст государственную структуру-“монстра”, которая не сможет увеличить низкий ВВП на душу населения ($1300), что далеко от реального потенциала страны», — говорит он.

А как тогда решить проблемы?

По его мнению, новой Конституцией проблем страны не решить, так как они связаны «только с практикой принятия и исполнения законов, а также с надлежащим управлением».

«Прежде всего, нужны честные политики и профессиональные гражданские и муниципальные служащие, работающие для выгоды своих граждан», — считает Майер.

Майер считает, что проблемы можно решить политическими и административными реформами: сейчас штат государственного управления раздут и непонятен простому человеку. Президент, парламент, ГКНБ принимают решения, но это не полный список властных структур. На Кыргызстан с шестимиллионным населением, примерно 1 млн из которых работает в России, приходится семь уровней госуправления, и потому республике «следует сделать процесс политического управления и принятия решений более быстрым, более точным, прозрачным и понятным для граждан».

В этом могут помочь административно-территориальная реформа и прямые выборы гражданами глав районов и мэров городов.

«Конкретные предложения: отменить административный уровень области, из 40 районов сформировать 20 больших районов с районным бюджетом и районным советом, избирать руководителей района гражданами, избирать мэров городов гражданами. И вы увидите, как быстро будет развиваться ваша страна — без всякой конституционной реформы», — заключил Майер.

«Ханституция»

Конституционная реформа в стране — пункт в предвыборной программе партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые создали партию «Мекенчил». Когда после начала политического кризиса Жапаров вышел из тюрьмы и с помощью сторонников стал и.о.президента и премьером, он заявил, что реформа необходима. По его словам, Кыргызстан должен стать президентской страной.

По инициативе Жапарова были перенесены выборы в парламент на неизвестный срок, и началась конституционная реформа. Жапаров оправдывал перенос выборов в парламент на неизвестный срок «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же считали, что он нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция». Ряд депутатов, что значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявил, что не видел документ и не участвовал в его разработке.

Многие политики называют ее откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, и даже в средневековье и опасаются за свободу народа, если ее введут. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции мир республику перестанет признавать и оказывать ей помощь.

Другие политики считают, что Жапаров стал жертвой юристов. При этом президентская форма правления, народный курултай как главный орган страны (правда, подотчетный президенту) в документе, как и ряд других идей, уже мелькали в выступлениях Жапарова после освобождения.

Депутат Канат Исаев в открытую заявил, что автор проекта Садыр Жапаров, но в в официальном списке творцов проекта Конституции его фамилии нет. Экс-помощник Садыра Жапарова Акылбек Жапаров уже подтвердил, что в разработке проекта участвовал Аппарат президента, и учитывались идеи на тот момент и.о. президента и премьера Садыра Жапарова. Это нарушило действующую Конституцию.

Чтобы вносить поправки в выдвинутый на общественное обсуждение вариант основного закона страны, и.о. президента Талант Мамытов [сторонник и экс-сопартиец Садыра Жапарова по «Ата-Журт», судимый ранее вместе с ним и с нынешним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым за попытку насильственного захвата власти] собрал Конституционное совещание.

В составе Конституционного совещания 89 человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания нет.