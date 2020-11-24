Кандидат в президенты Садыр Жапаров 23 ноября дал интервью 7 каналу, который связывают с его другом, председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. В своей речи Жапаров раскритиковал депутата Омурбека Текебаева и вспомнил его дело по обвинению в коррупции.

Садыр Жапаров заявил, что в 2010 году Омурбек Текебаев хотел продать компанию MegaCom российскому бизнесмену Леониду Маевскому за $1 млн.

«Когда я был и.о. президента, то не мог сказать об этом. Сейчас могу. Об этом знают все, и бывший депутат парламента Феликс Кулов. Если он опровергнет, это может доказать [экс-заместитель секретаря Совбеза] Омурбек Суваналиев и я. MegaCom хотели продать две компании, один из них Текебаев. Он потратил миллион на выборы. После хотел остальную сумму прикарманить», — заявил Жапаров.

Чиновник отметил, что знаком с лидером партии «Ата Мекен» 30 лет, но «увидел его настоящее лицо, когда начал работать с ним вместе».

«До этого я знал его только по телевизору и уважал как оппозиционного политика. У подстрекательства должны быть границы. Народ не должен следовать за интриганами. Вся политическая элита знает, что в 2010 году Текебаев написал Конституцию в своих интересах. Потому что он думал, что в парламент придет с большинством голосов и станет спикером. Хотел править 5-10 лет», — заявил кандидат.

«Несолидно голословно утверждать»

Экс-премьер-министр Феликс Кулов позже прокомментировал заявление Жапарова о том, что якобы вся политическая элита знала о получении взятки Омурбеком Текебаевым.

Он отметил, что не знает, на чем основаны подобные утверждения, но повторил то, о чем говорил под присягой на следствии и в суде над Текебаевым. По его словам, Маевский рассказал, что встречался с Текебаевым 21 декабря 2010 года, поэтому Кулова спросили, где депутат находился в этот день.

«Именно в эти дни шли усиленные консультации о целесообразности создания парламентской оппозиции. Поэтому мы его искали, но на работе его не было и мне сообщили, что, наверное, его не будет, возможно, он ушел праздновать свой день рождения. Помню, по этому поводу я еще пошутил, сказав, что Текебаев — великий человек, оказывается, он родился в один день 21 декабря со Сталиным. Но позже мне уточнили, что его день рождения 22 декабря», – пояснил Кулов.

Он отметил, что по итогу Текебаева не нашли в тот день, поэтому фракция «Ар-Намыс» с фракцией «Ата Мекен» тогда не создали оппозиционную коалицию.

Политик заявил, что после распространения информации о том, что Маевский якобы передал Текебаеву $1 млн, сам Кулов выступил с заявлением привлечь бизнесмена за контрабандный ввоз в страну незадекларированной валюты в особо крупном размере.

Кулов отметил, что никогда бы не выступил с заявлениями в поддержку Текебаева, если бы был уверен в его причастности. Он добавил, что со стороны Жапарова было «несолидно голословно утверждать о получении взятки».

«Элементарный анализ с очевидностью показывает, что дело было состряпано по поручению Атамбаева, ведь ни для кого не секрет его, мягко говоря, неприязненное отношение к Текебаеву. К слову сказать, подобных уголовных дел в бытность Атамбаева было немало, и они всем известны», – сказал экс-премьер-министр.

Феликс Кулов призвал Садыра Жапарова дать показания в суде, если тот считает своё заявление «не пустыми словами». Иначе, по словам Кулова, заявление Жапарова может быть расценено, как заведомо ложное сообщение о преступлении.

«При всем сострадании к человеку, пережившему немало горя и личных трагедий, это не может служить оправданием его бездоказательно-агрессивного очернения других людей. Тем более Жапаров сам пережил и пострадал от несправедливости нашей гнилой судебной системы», – отметил Кулов.

Кампания против Текебаева

Во время политического кризиса в Кыргызстане, который наступил после массовых протестов в октябре, Текебаев активно занялся оппозиционной деятельностью из-за чего подвергается давлению со стороны сторонников Жапарова.

Например, он выступил против проекта новой Конституции. В частности, он не согласен с переписыванием главного закона страны и предлагаемыми изменениями, которые увеличат полномочия президента. Текебаев вступил в спор в Бектуром Зулпиевым, предполагаемым автором проекта новой Конституции и бывшим юристом Курманбека Бакиева. Последний заявил, что не причастен к данному документу, а позже это подтвердила и пресс-служба президента.

После этого в различных пабликах появились видео и статьи против Омурбека Текебаева. В том числе и в телеграм канале под названием «Садыр Жапаров». Одно из видео в паблике называлось «Текебаев никто для народа», были там и еще несколько других публикаций «7 канала» о Текебаеве и его «интригах». Однако, пресс-служба Жапарова не подтверждает, что телеграм-канал «Садыр Жапаров» принадлежит чиновнику.

Ранее Садыр Жапаров пообещал, что 23 ноября расскажет, кто «главный враг» проекта новой Конституции.

Иск против мандата Текебаева

Поэт Темирлан Ормуков подал иск в Первомайский районный суд Бишкека о лишении Омурбека Текебаева депутатского мандата. 23 ноября суд его удовлетворил.

«Текебаев больше не депутат – я выиграл суд. Пойду теперь в Конституционную палату Верховного суда, все законы в котором он принимал участие – незаконны. Потому что человек с улицы не может участвовать в голосованиях в парламенте», – написал Орумков.

Информацию о решении суда также подтвердил и сам Текебаев. Он отметил, что не участвовал в судебном заседании и назвал вердикт «политическим решением».

«Были случаи, когда сидящие сейчас во власти запугивали меня на глазах у других лидеров парламентских фракций и других свидетелей о том, что “надо будет, отберем мандат”. Суды продолжают выполнять политические заказы», – сказал политик.

В ЦИКе пока не сообщали о лишении Текебаева парламентского мандата.

Мандат Текебаева

Центральная избирательная комиссия 15 октября вернула мандат лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву. Он лишился своего статуса в 2017 году из-за уголовного преследования.

Право вернуться в Жогорку Кенеш появилось у оппозиционера после того, как Верховный суд отменил приговор предыдущих инстанций. Сейчас уголовное дело Текебаева отправили на пересмотр. Пока политику не вынесли обвинительный приговор, он имеет право работать в парламенте.

Ранее комиссия отказала Текебаеву в возвращении мандата, потому что свободных кресел в шестом созыве не оказалось. Однако, кандидат в президенты Садык Шер-Нияз добровольно освободил своё кресло в парламенте, в пользу лидера своей партии.

Дело Текебаева

Лидер оппозиционной «Ата Мекен» находился в конфронтации с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым с 2016 года. Сперва партия не поддержала конституционную реформу Атамбаева.

Затем Текебаев обвинил президента в незаконном приобретении земли в Кой-Таше и в получении теневых доходов. А юристы партии заявили, что Атамбаев причастен к грузу в разбившемся «Боинге-747» возле поселка Дачи-СУ.

Следующим шагом оппозиции должен был стать импичмент Атамбаеву весной 2017 года. Но в феврале 2017 года Текебаева арестовали. Как и его сопартийца Дуйшонкула Чотонова.

Политиков обвиняли в том, что в 2010 году они получили взятку в $1 млн у российского бизнесмена Леонида Маевского в обмен на управление сотовым госоператором MegaCom.

В 2017 году Текебаева и Чотонова признали виновными в коррупции и вымогательстве. Аффилированный с Текебаевым телеканал «Сентябрь» закрыли из-за «экстремистских материалов». ЦИК после приговора досрочно отозвала мандат Текебаева.

Летом 2019 года Верховный суд отменил приговор Текебаеву и направил его дело на пересмотр. После этого зампредседателя ЦИКа Абдыжапар Бекматов заявил, что Текебаев свой мандат не получит, даже если его оправдают. Для этого шага в Кыргызстане нет законодательной базы.

По словам Бекматова, Текебаев уже не мог вернуть мандат шестого созыва, но имел право баллотироваться в седьмой созыв на выборах 2020 года. Лидер ата-мекеновцев идти на выборы не захотел: решил «освободить дорогу молодым» в политике. Но после беспорядков и начала политического кризиса Омурбек Чиркешович решил вернуться в парламент.