Член политсовета партии «Реформа» Урмат Джаныбаев заявил о выходе из политобъединения 11 человек. Главной причиной своего решения Джаныбаев назвал расхождение во взглядах с председательницей партии Кларой Сооронкуловой и ее единомышленниками.

По его словам, их взгляды расходятся относительно дальнейшего развития партии и понимания базовых принципов и ценностей, на которых она первоначально строилась.

«Нам нелегко далось это решение так как мы, с одной стороны, глубоко осознаем, какую ответственность мы несем перед нашими избирателями и сторонниками, которые всей душой поддержали “Реформу” на выборах», — пишет Джаныбаев.

Он отметил, что было важно «сохранить ту хрупкую надежду», которую «Реформа» дала народу, как новая политическая сила, состоящая из «порядочных и незапятнанных» людей. По словам Джаныбаева, им очень не хотелось уходить из партии, поэтому это решение откладывалось так долго.

«Но, с другой стороны, по этой же причине мы понимаем, что не можем молча наблюдать, как наш первоначальный принцип, заключавшийся в том, что в наших рядах не будет дискредитировавших себя политиков и, что мы не будем поддерживать таковых, неоднократно нарушался», — считает бывший член политсовета.

Джаныбаев пишет, что в кыргызской политической среде «лавировать, отказываться от своих слов, не иметь никаких убеждений и принципов» является нормой, но они не хотят «мириться» с таким положением вещей.

«Поэтому мы намерены разрушить этот стереотип и создать общественно-политическую силу в Кыргызстане, основанную на принципах: следование идеологии партии; неприятие вождизма; открытость и гласность перед обществом», — заявил Джаныбаев.

Под заявлением перечислены люди, которые также вышли из «Реформы»:

Урмат Джаныбаев, член политсовета заместитель председателя партии;

Азият Жекшеев, член политсовета, заместитель председателя партии;

Мирбек Маматкасым, член политсовета;

Али Шабдан, член политсовета;

Назгуль Шекекова, член политсовета;

Таалайбек Кенжегалиев, член партии;

Урмат Казакбаев, член партии;

Кубанычбек Ибраев, член партии;

Таалай Мукамбетов, член партии;

Сагындык Абадбек уулу, член партии;

Эльдар Сапаев, член партии;

«Реформа»

Партия «Реформа» существует в Кыргызстане с 2012 года, однако ранее она не была так известна. Нынешний состав партии собрался после нескольких митингов против коррупции и в защиту свободы слова #REакция, прошедших в 2019-2020 годах в Бишкеке.

Особенно популярной партия стала в этом году, когда объявила о своих планах участвовать в выборах в парламент, а также сумела собрать избирательный залог в 5 млн сомов через краудфандинг – пожертвования избирателей.

По предварительным итогам выборов, «Реформа» набрала в ручном подсчете 0,98% голосов, в автоматическом — 1,67%.

Вышедшие из состава партии Мирбек Маматкасым уулу и Урмат Джаныбаев в списке кандидатов от «Реформы» шли сразу после ее лидерки Сооронкуловой. Маматкасым уулу — учредитель ОсОО «Экстрим», которое занимается продажей автозапчастей, а Джаныбаев — гражданский активист и модератор митингов #REакция.

Назгуль Шекекова – бизнес-консультантка, основала три компании в сфере рекламы, мебели и бизнес-обучения, в том числе первый в Кыргызстане журнал о мебели «Мебель в Бишкеке». Шекекова получила степень МВА в Мангеймской школе бизнеса в Германии. Она также осуществила ряд проектов для НПО и сельского хозяйства.

Азият Жекшеев — журналист и телеведущий, редактор спецпроектов канала «НТС», автор и ведущий программ «ТВ-Кайгуул» и «Журналистское расследование».