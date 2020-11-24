Посольство России сообщило, что Кыргызстану окажут продовольственную помощь на $8 млн. На эти деньги куплено 9 тысяч тонн продовольствия для поддержки кыргызстанских семей, живущих за чертой бедности.

По данным посольства, 25 ноября Кыргызстан получит пшеничную муку и растительное масло, которое затем распределят по регионам страны. Проект реализуется совместно со Всемирной продовольственной программой ООН.

«Россия продолжит финансировать и другие проекты по укреплению продовольственной безопасности Киргизии, в том числе по обеспечению горячим питанием учеников начальных классов в школах республики», — говорится в сообщении посольства.

Помощь во время пандемии

За время пандемии коронавируса Кыргызстан получил разного рода помощь от международных организаций. Кроме безвозмездной помощи, власти страны также брали и кредиты на финансовую поддержку бюджета из-за последствий пандемии.

По данным Министерства финансов, власти привлекли в страну за время пандемии более $774 млн, из которых поступило уже $343,3 млн.

Большинство из этих средств — $271,3 млн — это кредиты от международных институтов, а $72 млн составляют гранты.

По словам главного специалиста Управления международного сотрудничества Минфина Нурбека Акжолова, больше всего средств — $245,7 млн — ушло на поддержку госбюджета и на гарантированные социальные выплаты государства.