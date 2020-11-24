В Национальной Академии наук 24 ноября прошло четвертое очередное заседание Конституционного совещания. «Клооп» подготовил краткий пересказ предложений в основной закон страны.

Штрафы или лишение свободы за неявку на выборы

Активист и участник совещания Мурат Назарматов на заседании секции «Органы государственной власти и МСУ» предложил обязать всех граждан Кыргызстана голосовать на выборах. В ином случае, Назарматов предлагает привлекать кыргызстанцев к ответственности.

«По-моему, нужно налагать штрафы. Пенсионеров надо лишать пенсии, если они не приходят на выборы. Других граждан надо сажать в тюрьму», — заявил Мурат Назарматов.

Его предложение раскритиковали другие участники совещания.

Они отметили, что закон должен наделять только правом избирать и избираться, а если обязать граждан участвовать в выборах, то это нарушит права человека.

Добавить в Конституцию язык жестов

Президент Ассоциации инвалидов и участник совещания Калык Мамбетакунов в секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» предложил ввести язык жестов в Конституцию.

Мамбетакунов отметил, что в действующей версии основного закона введены только два языка — кыргызский и русский.

«У нас есть еще слой, который состоит из немых граждан. Их около 5 тысяч человек, а вместе с семьей достигает 25 тысяч. Они используют язык жестов. В Конституции Финляндии и других стран этот язык уже введен», — сказал Калык Мамбетакунов.

Председатель секции Нурлан Шерипов порекомендовал ему озвучить это предложение на пленарном заседании.

Слово «идеология» мешает строить демократию

Председатель объединенного духовного общества и один из авторов новой Конституции Кадыр Кошалиев предложил убрать из основного закона страны слово «идеология». По его мнению, это слово можно трактовать как фашизм или коммунизм.

«Я против этого понятия. Раз мы строим демократию, тогда надо убрать это слово», — заявил он.

Права народа или права граждан

Участники Конституционного совещания отметили, что в основном законе страны в части «Права и свободы народа защищаются настоящей Конституцией и законами Кыргызской Республики» нужно заменить слово «народ» на «граждане Кыргызстана».

Однако профессор Сыртбай Мусаев выступил против предложения и заявил, что право народа должно быть выше прав человека и его нужно отдельно прописать в главном законе страны.

Ему возразил чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Великобритании Эдиль Байсалов. По его словам, идея прописать права этноса в Конституции «дискредитирована».

«Мы не должны путаться между такими понятиями, как народ и этнос, или народ и государство. Конституция — и есть основа государства и права. А если вы хотите прописать права этноса, то давайте исходить из того, что эти идеи дискредитированы. Исключительно все государства мира сейчас исходят из примата прав человека. Декларация о правах человека была принята после Второй мировой войны и победы над нацизмом и фашизмом. Нельзя теперь нам прописывать такие вещи в XXI веке. Мы победили фашизм давно уже!» — заявил Байсалов.

Ликвидация Конституционной палаты

В секции «Органы государственной власти» депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев предложил отбирать судей через Жогорку Кенеш. Он аргументировал это тем, что таким образом правосудие станет прозрачнее.

С ним не согласился общественный деятель Сабирдин Торалиев. Он отметил, что три органа государственной власти не должны выбирать друг друга. Торалиев считает, что судей в Кыргызстане должен избирать народ.

«Судей районных судов пусть выбирает народ. Судей Верховного суда необходимо выбирать на народном курултае. А Конституционный суд нужно убрать [Вероятно, Торалиев ошибся назвав Конституционную палату — Конституционным судом. Конституционный суд в Кыргызстане расформировали в 2010 году. Прим. ред.]», — сказал Торалиев.

«Ханституция»

Конституционная реформа в стране активно поддерживается Садыром Жапаровым, который занял кресло премьер-министра и и.о. президента после того, как его отпустили из колонии на волне народных митингов против результатов выборов в парламент. Сейчас он снял с себя полномочия, чтобы баллотироваться в президенты.

После того, как парламент одобрил законопроект по переносу выборов Жогорку Кенеша и конституционной реформе, юристы и гражданское общество назвали документы «спущенным сверху».

Однако сам Жапаров 23 ноября в интервью 7 каналу заявил, что не является автором нового проекта Конституции .

«Авторы документа — около 20 человек. Среди них Бекбосун Борубашов, Кадыр Кошалиев, Баяс Турал, Азимбек Бекназаров. Проект обсуждается последние 10 лет. Я внес всего лишь два предложения: объединить полномочия президента и правительства, а также про народный курултай», — сказал Жапаров.

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция», потому что он значительно усиливает президентские полномочия. Несколько депутатов, которые значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявили, что не видели документ или не участвовали в его разработке.

Многие политики называют новую Конституцию откатом к авторитаризму и временам Курманбека Бакиева. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции республику перестанут признавать в мире и оказывать ей помощь.

Другие политики считают, что Жапаров стал жертвой юристов. При этом президентская форма правления, народный курултай как главный орган страны (правда, подотчетный президенту) в документе, как и ряд других идей, уже мелькали в выступлениях Жапарова после освобождения.

Депутат Канат Исаев в открытую заявил, что автор проекта Садыр Жапаров, но в в официальном списке творцов проекта Конституции его фамилии нет.

22 ноября в Бишкеке прошел мирный марш несогласных с изменением Конституции. В марше участвовали несколько сотен человек — они принесли с собой плакаты, в которых говорилось о недопустимости «ханституции», давления на свободу и права человека, необходимости демократии и парламентаризма.