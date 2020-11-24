Местные органы власти с 1 декабря получат полномочия решать, когда и где возобновлять различные виды экономической деятельности с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Об этом на заседании Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом 24 ноября сказала его глава и вице-премьерка Эльвира Сурабалдиева.

По данным пресс-службы правительства, члены Штаба подняли вопрос о том, когда смогут заработать общеобразовательные учреждения, кинотеатры и некоторые виды экономической деятельности.

Тогда правительство предложило с 1 декабря 2020 года делегировать местным органам власти полномочия по разрешению различных видов деятельности на вверенных территориях.

«При этом в обязательном порядке должны соблюдаться: масочный режим, социальная дистанция и иные санитарно-эпидемиологические правила. Профильными госорганами будут разработаны соответствующие алгоритмы по контролю безопасности эпидситуации на местах в соответствии с уровнем заболеваемости и нагрузкой на медучреждения», — сказала вице-премьер-министресса.

Сурабалдиева добавила, что Штаб будет держать на контроле ситуацию по COVID-19 в регионах.Она отметила, что нужно подумать о новогодних праздниках: или полностью отказаться от их коллективного празднования, или разрешить его, но с ограничениями.

Также на заседании рассмотрели строительство новых больниц и их оснащение медоборудованием и инвентарем. Чиновница призвала своевременно завершить все объекты и уделить этому особое внимание.

«Кроме того, руководителям регионов необходимо представить детальную информацию по полученной гумпомощи и ее распределению. Необходим четкий учет и анализ получаемой помощи», — сказала Сурабалдиева.

Ограничения из-за коронавируса

Сейчас в Кыргызстане действует режим чрезвычайной ситуации, введенный 24 марта. Вместе с ним ввели ограничения на ряд видов экономической деятельности: были закрыты кафе и рестораны, кинотеатры и театры, торговые центры и рынки.

Позже власти разрешили предпринимателям работать с ограничением во времени. Например, сейчас общественные точки питания могут работать до полуночи, обслуживая не более 50 человек одновременно из-за запрета массовых мероприятий.

Однако не все заведения соблюдают эти требования. Ресторан «Кайнар» уже несколько раз оштрафовали за проведение банкетов с большим количеством людей. При этом в конце сентября бишкекские рестораторы вышли на митинг с требованием разрешить им работать полноценно.

И.о. мэра столицы Балбак Тулобаев в начале ноября хотел закрыть кафе, рестораны и ночные клубы Бишкека на две недели из-за ухудшающейся эпидситуации в городе. Но уже на совместном заседании со Штабом и Сурабалдиевой заявил, что его переубедили. Вице-премьер-министресса считает, что проблема не в деятельности тойкана, а в людях, которые продолжают собираться на массовые мероприятия.

По прогнозам замминистра здравоохранения Нурболота Усенбаева, Кыргызстан сейчас переживает второй пик заражений коронавирусом. На 24 ноября в стране зафиксировано всего 70 366 случаев инфицирования COVID-19.

Из них с выздоровлением из больниц и домашней изоляции выписали 61 593 пациента, а 1 241 человек скончался.