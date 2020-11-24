Член ЦИК Кайрат Осмоналиев сообщил в интервью 24.kg, что 200 тысяч кыргызстанцев не смогут проголосовать на досрочных выборах президента из-за ликвидации формы №2. Он считает, что упразднение формы №2 лишило кыргызстанцев их конституционного права голосовать по месту фактического проживания, а не по месту прописки.

«Из-за изменений в конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» голосовать по этой форме смогут только те граждане, кто проживает за границей или будет находиться за пределами страны в день голосования», — сказал Осмоналиев.

По словам Осмоналиева, число избирателей на досрочных президентских выборах существенно не изменится по сравнению с последними выборами в парламент. Тогда в окончательный список вошли 3 миллиона 523 тысячи 554 кыргызстанца. Из них заявление на голосование по форме № 2 подали 496 тысяч 239 граждан.

Досрочные выборы президента в Кыргызстане должны пройти 10 января 2020 года. Заявление в ЦИК подали более 60 кандидатов, но часть из них уже сошла с гонки.

Они стали итогом политического кризиса, в который страна попала после парламентских выборов 4 октября.

После того как ЦИК объявила предварительные результаты выборов, тысячи протестующих вышли на центральную площадь столицы с требованием отменить итоги выборов в Жогорку Кенеш. В эту же ночь произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, в результате чего был захвачен Белый дом.

Во время беспорядков митингующие освободили из под стражи ряд заключенных, в том числе экс-депутата Садыра Жапарова.

Жапаров занял пост премьер-министра, а потом и путем угроз добился отставки главы страны и стал и.о. президента.

Ликвидация формы №2

11 ноября Садыр Жапаров подписал изменения в конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

*На тот момент Жапаров занимал должность и.о. президента Кыргызстана. 14 ноября он сложил с себя полномочия, чтобы участвовать в досрочных выборах президента страны.

Так согласно закону, в Кыргызстане ликвидирована форма №2, при помощи которой граждане могли изменить свой избирательный участок. Теперь по закону пользоваться формой №2 могут только избиратели, находящиеся за пределами Кыргызстана.

На парламентских выборах именно форму №2 использовали для наращивания поддержки партии на определенных территориях через подкуп голосов.

В СМИ на протяжении всего предвыборного периода публиковалась информация о подкупе граждан, которые воспользовались формой №2. Тогда очевидцы и СМИ фиксировали массовые нарушения со стороны членов трёх провластных партий — «Биримдик», «Кыргызстан» и «Мекеним Кыргызстан».

О массовых нарушениях говорила и бывший член ЦИК Атыр Абдрахматова, которая вместе с журналистами находила аномальные участки в Бишкеке. На таких участках регистрация по форме №2 могла превышать количество избирателей, зарегистрированных на этом участке по прописке.

Форма №2 была введена в в 2011 году на выборах президента. Ее необходимость объяснили высокой миграцией населения.