В Бишкекской городском кенеше (БГК) образована новая коалиция большинства. По информации издания 24.kg в новую коалицию вошли фракции «Республика — Ата Журт», «Мекеним Кыргызстан» и СДПК.

Эти три фракции и ранее составляли коалицию, однако теперь в нее не входит партия «Онугуу — Прогресс». Лидером новой коалиции избран депутат от СДПК Жумабек Салымбеков.

Его заместителями избраны Анатолий Горбунов (фракция «Республика — Ата Журт») и Нургазы Каримов (фракция «Мекеним Кыргызстан»).

Новая коалиция решила перенести очередную сессия Бишкекского горкенеша на 2 декабря. Это не первый раз, когда депутаты горкенеша переносят свою сессию.

Ранее лидер фракции «Кыргызстан» Куванычбек Конгантиев на своей странице в фейсбуке написал, что депутаты БГК не могут собраться для заседания, несмотря на все общественно-политические события в столице.

Тогда Конгантиев заявил, что заседание депутатов нужно провести, чтобы рассмотреть вопросы по поддержке малого и среднего бизнеса. Кроме этого, депутат предлагал поднять вопрос о готовности города ко второй волне заражений коронавирусом.