Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с коронавирусом. Два человека умерли в Бишкеке. В Таласской и Чуйской областях зафиксировали по одному случаю смерти.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране с COVID-19 умер 1 241 человек.

По данным штаба за сутки выявили 481 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных в Чуйской области.

Чуйская область — 176;

Бишкек — 124;

Джалал-Абадская область — 67;

Иссык-Кульская область — 35;

Ошская область — 22;

Баткенская область — 21;

Ош — 16;

Таласская область — 14;

Нарынская область — 6.

По данным штаба, за все время пандемии в стране выявили 70 366 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 433 пациента. По всей стране за время пандемии выписали 61 593 пациента из больниц и стационаров.

На 24 ноября в стране от коронавируса в больницах лечатся 2 948 пациентов, среди которых 147 находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще 3 829 пациентов лечатся дома.

Среди медработников за сутки выявили 16 новых случаев заражения COVID-19. Пять медиков заразились в Бишкеке, трое — в Джалал-Абадской области.В Чуйской и Баткенской областях выявили по два случая заражения среди медиков, а также по одному случаю в Иссык-Кульской, Таласской, Ошской и Нарынской областях.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 7 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 831 медика, из которых всего выздоровели 3 552 медработника.