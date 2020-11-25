И.о. премьер-министра Артем Новиков на заседании парламента 25 ноября сообщил, что правительство готовит предложения по введению регулирования цен со стороны государства на фоне резкого подорожания продуктов в стране.

«Они сейчас в максимальной степени согласуются с предпринимательским сектором. Если бизнес готов удержать цены, то в этих решениях не будет необходимости», — сказал Новиков.

По его словам, также кабмин консультируется с крупными импортерами и торговыми сетями по стабилизации и фиксации цен на ключевые социально-значимые товары.

«Наряду с этим, с местными администрациями прорабатывается вопрос об открытии ярмарок в регионах для того, чтобы фермеры могли получить прямой доступ к реализации своих товаров», — сообщил и.о. премьер-министра.

Депутат Аалы Карашев уточнил у него, какие меры правительство рассматривает в рамках бюджета, так как при росте цен зарплаты и другие соцвыплаты остались прежними.

Новиков ответил, что ситуация с бюджетом «непростая», так как любое решение о повышении соцвыплат в скором времени потребует привлечь дополнительные займы для этого.

«Поэтому мы сейчас проводим максимально детализированный анализ для того, чтобы не допустить увеличения расходов по внешнему и внутреннему долгу и стабилизировать бюджет в ближайшие годы. А по ценам ведется работа для того, чтобы снизить цены на внутреннем рынке с учетом рыночных методов и подходов», — сказал он.

И.о. премьер-министра также напомнил, что с 19 ноября введен запрет на вывоз из Кыргызстана сельхозпродукции и продуктов питания, цены которых особенно возросли.

«Правительство каждый день проводит мониторинг ценовой ситуации по всем регионам, по всем основным товарным группам. Наибольший рост цен отмечается по мясу, курице, яйцам, подсолнечному маслу и сахару. Вместе с тем, за последнюю неделю наблюдается динамика по снижению цен на пшено, минеральные удобрения и другие товары», — сообщил Новиков.

Запрет на экспорт

Министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев 19 ноября предложил временно приостановить экспорт продуктов первой необходимости до стабилизации цен в стране. В итоге сейчас запрещено вывозить из Кыргызстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза эти позиции:

Лошади,

Крупный рогатый скот,

Овцы и козы,

Куры, утки, гуси, индейки и птицы,

Пшеница и меслин,

Ячмень,

Кукуруза,

Рис,

Пшеничная мука,

Растительное масло,

Сахар,

Куриные яйца,

Йодированная соль,

Корм — сено, солома, фураж, крупы.

Пока запрет введен на срок в полгода и не распространяется на ре-экспортную, транзитную и гуманитарную продукции.

Экономический кризис

С началом пандемии коронавируса в Кыргызстане и введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в марте 2020 года экономика страны погрузилась в кризис.

Уже в мае власти прогнозировали дефицит бюджета в 37,7 млрд сомов к концу текущего года. Эта сумма в 4,7 раза превышает планируемый ранее дефицит.

Ситуация с госказной также ухудшилась на фоне протестов 5-6 октября, положившим начало политическому кризису в Кыргызстане. Сразу несколько стран и международных фининститутов приостановили свою донорскую помощь, которая предполагалась для поддержки экономики и борьбы с COVID-19.

При этом, с октября месяца по всему миру наблюдается продолжающийся рост курса доллара и евро. Нацбанк пытается справиться с последствиями при помощи валютных интервенций, продав рекордные $42,4 млн за один день в октябре.

Правительство, при этом, рассматривает увеличение доходной части бюджета за счет налоговых выплат кыргызстанцев. Также Садыр Жапаров в бытность премьер-министром и и.о. президента объявил экономическую амнистию. При ней незаконно обогатившиеся чиновники должны были в течение месяца вернуть эти средства в казну.