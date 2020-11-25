Депутат Дастан Бекешев на заседании парламента 25 ноября предложил создать новую коалицию парламентского большинства. Он заявил, что нынешняя коалиция готова служить «хоть шайтану».

Депутат напомнил, что эта коалиция, сформированная 4 года назад, поддерживала президента Алмазбека Атамбаева и избрала Сооронбая Жээнбекова премьер-министром, а после ухода Атамбаева лишила его неприкосновенности, и поддержала Жээнбекова.

«Сейчас, после октябрьских событий, коалиция большинства поддерживает других. Если завтра скажут травить Жээнбекова, то коалиция готова и на это. 90% депутатов участвовали с другими партиями в выборах. Все смешалось в доме Облонских*. Сейчас некоторые лидеры фракций против реформ Конституции, а некоторые члены поддерживают реформы. Если так пойдет, то мы увидим, что коалиция большинства готова служить и шайтану», – сказал Бекешев.

*«Все смешалось в доме Облонских», — цитата из «Анны Карениной» Льва Толстого.

Бекешев призвал лидеров фракций подумать о выходе из коалиции большинства. Он отметил, что сейчас ведущую роль в парламенте играет партия «Республика–Ата Журт» и ей стоит отдать право формирования новой коалиции.

Развал коалиции означает уход правительства в отставку. Нынешний состав коалиции большинства был сформирован в 2016 году, в него вошли три фракции – СДПК, «Кыргызстан» и «Бир Бол».

В апреле 2017 года коалиция расширилась за счет вхождения в нее «Республики–Ата Журта».